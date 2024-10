Re Carlo, era un incubo viverci assieme e se ne è sbarazzato

Fonte: Getty Images Re Carlo e Camilla

Quando è morta sua madre Elisabetta, Re Carlo ha deciso di apportare importanti cambiamenti a Palazzo, a partire dagli amati cagnolini della Regina, i corgi, che ha subito sfrattato affidandoli alle cure di suo fratello Andrea.

I corgi di Elisabetta sono un incubo

Elisabetta II adorava i suoi cani che lasciava liberi di scorrazzare per il Palazzo. Spesso sono stati immortalati nelle foto ufficiali, anche quando non erano invitati a posare. In tutta la sua esistenza ha avuto oltre 30 Pembroke Welsh Corgi. Negli ultimi anni di vita della Regina, il loro numero si era ridotto. Lei non voleva nuovi cuccioli, perché non sopportava l’idea che sarebbero sopravvissuti dopo la sua morte. Ma per un paio di loro è stato così. Uno in particolare fu un dono di suo figlio Andrea, dopo la morte del Principe Filippo.

Ma se la Regina Elisabetta li amava immensamente, per il resto della famiglia trovava che vivere con loro “era un incubo” (e per questo Carlo ci ha rinunciato senza problemi). A rivelarlo è lo scrittore Craig Brown nella sua nuova e avvincente biografia, Q: A Voyage Around the Queen sottolineando il caos che creavano i corgi a Palazzo.

“I corgi sono, a quanto pare, imprevedibili e capricciosi, un minuto coccolosi, quello dopo psicopatici, i Corleone del mondo canino”, scrive Brown che racconta nel suo libro la storia di Dookie, il primo corgi domestico della defunta Regina, il quale aveva la sgradevole abitudine di mordicchiare i talloni degli ospiti di casa.

Fonte: Getty Images

“Dookie non limitava la sua aggressività agli esseri umani: attaccava volentieri le sedie della sala da pranzo del Royal Lodge, la casa di famiglia a Windsor Great Park”. Brown rivela anche che Elisabetta affidò alla figlia Anna il compito di disciplinare i corgi ribelli, perché “aveva un debole per quelli che mordevano”. Senza grande successo evidentemente.

Re Carlo ha lasciato i corgi ad Andrea e Sarah Ferguson

Quando la Regina è morta nel 2022, le sono sopravvissuti due cagnolini, Sandy e Muick, che Carlo ha affidato molto volentieri ad Andrea e a Sarah Ferguson.

Fonte: IPA

Pare che i cagnolini della Regina siano particolarmente viziati. Innanzitutto hanno una dieta speciale che comprende manzo fresco, pollo nutrito a mais, agnello e coniglio, preparati appositamente dagli chef di Palazzo. Anche gli amici a quattro zampe della famiglia reale hanno il loro menù, che, come ha spiegato lo chef reale Darren McGrady, verrà “scelto e inviato in cucina ogni mese dalla signora Fenncick, che si è presa cura di tutti i cani di Sandringham”.

Re Carlo e Camilla non hanno certo tempo di badare ai corgi e hanno gradito il fatto che Andrea e Sarah si siano offerti di accudirli. I cagnolini vivono con loro nel Royal Lodge.