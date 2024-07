Carlo, ultime notizie. Il Re di nuovo in lutto per la morte del cugino romano, Michele di Grecia

Fonte: Getty Images Re Carlo

Lutto per Re Carlo, è morto il 28 luglio Michele di Grecia, suo cugino di secondo grado da parte di padre. Il Principe è deceduto a 85 anni in un ospedale di Atene.

Re Carlo di nuovo in lutto

Carlo ha avuto un anno piuttosto difficile. Ancora in cura contro il cancro, il Re sembra stare meglio e durante la messa domenicale a Sandringham è apparso più sorridente e rilassato del solito. Ma la spensieratezza è durata poco.

Infatti, il Re è stato raggiunto dalla notizia della morte del Principe Michele di Grecia, cugino di suo padre Filippo e dunque suo cugino di secondo grado, che si è spento in un letto d’ospedale ad Atene lo scorso 28 luglio, all’età di 85 anni. In poco più di un anno, un altro membro della Famiglia Reale greca è morto. Il 10 gennaio 2023 è mancato Costantino II, fratello di Sofia di Spagna e cugino di Carlo.

Ma soprattutto nel 2024 Carlo ha pianto la scomparsa anche del suo carissimo amico Ian Farquhar, ex scudiero della Regina madre.

Chi era Michele di Grecia, il cugino romano di Carlo

Nonostante il titolo, il cugino di Carlo era nato a Roma 85 anni fa, nel 1939. La sua è stata una vita piuttosto avventurosa e costellata da drammi famigliari. Figlio del Principe Cristoforo di Grecia e Danimarca e della Principessa Francesca d’Orléans e Francia, Michele perse il padre quando aveva un anno. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la sua famiglia si disperse in Europa.

Fonte: Getty Images

Lui e la madre vissero tra il Marocco, la Francia e la Spagna fino al 1953, quando la Principessa morì lasciandolo orfano a 14 anni. Il Principe restò a Parigi per un certo tempo, poi vendette la casa della madre e tornò in Grecia dove svolse il servizio militare nel corpo corazzato di cavalleria e fu l’unico membro della Famiglia Reale ad ottenere la cittadinanza greca. Michele era legatissimo alla terra d’origine di suo padre e anche quando era costretto a trascorrere lunghi periodo all’estero, vi faceva poi sempre ritorno.

Quando il governo cadde in seguito a un colpo di stato militare di destra nel 1967, Michele fu l’unico membro della Famiglia Reale greca a rimanere nel paese dopo che il Re Costantino II, fallì nel suo tentativo di rovesciare la giunta.

L’amore per la Grecia divenne anche una professione. Infatti, il Principe era uno storico di fama internazionale, scrisse diversi bestseller sulla Grecia e le Famiglie Reali. Ed era uno stimato collaboratore della rivista americana, Architectural Digest.

La storia d’amore tra il Principe e la scultrice Marina Karella

Michele sposò l’artista e scultrice, Marina Karella, nel 1965 nel Palazzo Reale di Atene. Per coronare il suo sogno d’amore, il Principe rinunciò ai suoi diritti di successione al trono greco. Marina infatti era una borghese, figlia di un industriale e per l’epoca non era concepibile avere una Regina consorte che non fosse di nobili natali.

Il matrimonio tra Michele e Marina fece sensazione, proprio per questo spirito romantico che lo caratterizzava, facendo breccia nel cuore del popolo greco La coppia si era conosciuta tramite amici comuni a una festa e il Principe si era subito innamorato di quella donna “assolutamente affascinante”. Dal loro matrimonio sono nate la Principessa Alexandra e la Principessa Olga.