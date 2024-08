Re Carlo, ultime notizie. Harry sfida la Corona e Meghan Markle lo abbandona

Fonte: Getty Images Meghan Markle e Harry

Tra Re Carlo e Harry il dramma non ha mai fine. Il Duca del Sussex ha appena trova il modo di sfidare nuovamente la Monarchia con un doppio attacco: l’uscita dell’edizione paperback della sua autobiografia al veleno, Spare, e l’annuncio del suo prossimo viaggio a New York negli stessi giorni in cui sarà presente anche William. Ma in questo caso Meghan Markle ha deciso di non seguirlo, abbandonando il marito al suo destino. Ma procediamo con ordine.

Harry, doppia sfida a Re Carlo

Siamo a fine agosto ed è ormai evidente che Harry e Meghan Markle non hanno accettato l’invito di Re Carlo a trascorrere qualche giorno di vacanza a Balmoral, dove invece si trovano Kate Middleton e William.

Anzi i Sussex sono reduci del loro viaggio in Colombia durante il quale, come al solito, si sono comportati come se fossero ancora dei “Reali”, sebbene abbiano preso le distanze per loro volontà dal Palazzo. In altri termini, non c’è nessunissima possibilità che Harry si riconcili con suo padre Carlo e con suo fratello William. Pare proprio che il Duca non abbia intenzione di scendere a compromessi con la sua famiglia e di rispettare poche regole che gli permetterebbero di riprendere i legami almeno con il Re.

Harry non si cura dei desideri di Carlo, malgrado sia malato di cancro. Al contrario infierisce su di lui e nell’arco di 24 ore ha scoccato due frecce velenose nei confronti del padre, sfidando la Monarchia britannica.

Harry, Spare esce in edizione economica

Infatti, è stata annunciata l’uscita dell’edizione paperback di Spare, la sua autobiografia dove Harry mette a nudo i segreti della Famiglia Reale e accusa Carlo, Kate e William di maltrattamenti.

La nuova edizione di Spare sarà pubblicata il 22 ottobre negli Stati Uniti e il 24 ottobre nel Regno Unito, da Penguin Random House. Mentre in Italia uscirà il 22 ottobre per gli Oscar Mondadori.

Complessivamente il libro sarà pubblicato in 16 lingue. La nuova edizione avrà la stessa immagine di copertina dell’edizione hardcover e i contenuti del libro resteranno invariati. Spare è stato pubblicato per la prima volta il 10 gennaio 2023 ed è diventato subito un bestseller, vendendo più di 6 milioni di copie in tutto il mondo. Detiene anche il Guinness World Record per il libro di saggistica venduto più velocemente di tutti i tempi. Si prevede che l’edizione tascabile abbia altrettanto successo e che al mondo nessuno sarà all’oscuro dei segreti dei Windsor, naturalmente esposti nella versione di Harry non sempre affidabile e veritiera.

Harry, il viaggio a New York quando c’è William

Ma questo non è l’unico modo con cui il Duca del Sussex ha intenzione di sfidare Carlo. Infatti, un suo portavoce ha annunciato che Harry si recherà a New York a fine settembre, proprio nei giorni in cui si svolgerà la Settimana del Clima (22-29 settembre) e l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (23-27 settembre). Harry sarà impegnato a promuovere il lavoro della Archewell Foundation, la sua associazione benefica e “parteciperà a impegni con African Parks, The HALO Trust, The Diana Award e Travalyst”.

Meghan Markle abbandona Harry

In quel periodo però anche William si troverà nella Grande Mela in occasione dell’Earthshot Prize (24 settembre). Una strana coincidenza che si trasformerà quasi certamente in uno scontro diretto tra i due fratelli.

Scontro dal quale Meghan Markle si è tirata elegantemente fuori. La Duchessa del Sussex non accompagnerà il marito a New York, lasciando che se la sbrighi da solo ad affrontare le conseguenze di una tale provocazione nei confronti della Corona britannica.