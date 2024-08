Fonte: Getty Images Re Carlo

Re Carlo “non sta poi così male” e si prepara anche al Natale. C’è speranza per il Re, dopo che ha annunciato di avere il cancro: si è sottoposto alla terapia e alle cure, ed è tornato ai suoi impegni in modo quasi regolare. Ma per il Re è anche tempo di scelte, che riguardano il futuro del Principe George, il terzo in linea di successione al Trono.

Re Carlo deve prendere una scelta sul Principe George

Re Carlo non vuole ripetere gli errori del passato. Si è sempre contraddistinto per le sue scelte, spesso giudicate controcorrente. E ora che il Principe George è prossimo a compiere 12 anni nel 2025, la “Ditta” sa che per lui cambierà tutto: rigide regole da seguire, che riguarderanno la sua educazione (e non solo). La Famiglia Reale, come sappiamo, non è nuova alle regole, anzi: le linee guida sono molto precise e stabiliscono cosa possono fare, cosa possono mangiare e con chi possono volare.

La norma è chiara: George non potrà più volare con il papà, il Principe William, essendo l’erede al trono, perché non è autorizzato. Il motivo è semplice: proteggere la discendenza Reale. Questa restrizione include William e anche Re Carlo stesso. Ad oggi, la regola è stata rotta comunque solo una volta e dopo l’approvazione della Regina Elisabetta. Quest’ultima, però, non approvava volentieri la concessione, anzi. Aveva delle grosse riserve. E Re Carlo potrebbe scegliere di non revocare il privilegio a George al compimento dei 12 anni d’età.

Finora George è stato privilegiato, ma non vuole ripetere lo stesso errore nel tempo. Tra l’altro, William è stato spesso criticato proprio per questo motivo. Su questo si è espresso Robert Jobson, l’autore del libro Kate Middleton, la Principessa del Galles: “Ha avuto parole dure con William dopo che lui ha sfidato i suoi desideri prendendo un volo in elicottero per Norfolk con tutta la sua famiglia. Lo aveva messo in guardia dal volare con George in caso di incidente, dicendo a suo nipote che doveva sempre essere consapevole della successione”. Su questa decisione, dunque, potremo aspettarci che Carlo sarà implacabile, forse addirittura più della Regina stessa. Dovrà anche scegliere se concedere che il Principe George possa comunque volare con mamma Kate, la sorella Charlotte e il fratello Louis, o da solo.

Il Re si prepara al Natale

L’estate non è ancora finita, ma il Re si sta già preparando per il Natale. Ebbene, sì: c’è grande ottimismo sulle condizioni di salute di Carlo III. A Southport, in visita, ha ammesso di non stare affatto male. Del resto, da quando ha annunciato di avere il cancro, si è sottoposto a una serie di cure e trattamenti che lo stanno aiutando a stare meglio, sebbene abbia perso il senso del gusto. L’abdicazione, comunque, è da escludersi. E, anzi, ha scelto di portarsi avanti con i compiti e gli impegni preparandosi al Natale in estate: il rifugio ad Highgrove offre una serie di idee regalo da acquistare per Natale… ad agosto. “È il periodo più bello dell’anno ed è il momento di diffondere la festa in ogni angolo della vostra casa”, ha commentato il Re, invogliando i sudditi a considerare le sue idee regalo natalizie.