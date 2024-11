Re Carlo, la bevanda preferita di Sua Maestà è un affronto alla Regina

Fonte: Getty Images Re Carlo

La bevanda preferita da Re Carlo è assolutamente in linea con il protocollo di Corte ma è un affronto a sua madre, la Regina Elisabetta. Quest’ultima non rinunciava mai al suo gin, suo figlio invece non può fare a meno di una buona tazza di tè, in particolare di Darjeeling, e questo particolare tipo è incredibilmente adatto al monarca ecologista.

Re Carlo non rinuncia mai a una tazza di tè Darjeeling

Re Carlo non rinuncia alla sua tazza tè, nemmeno quando deve affrontare eventi particolarmente impegnativi, come il ricevimento a Buckingham Palace per il corpo diplomatico che si è tenuto ieri sera senza Kate Middleton.

L’abitudine del Sovrano è molto british, infatti non c’è bevanda più inglese del tè. Berne una tazza è un vero e proprio rito. Ovviamente di tè ce ne sono di vari tipi, quello preferito da Carlo non poteva che essere i Darjeeling e per più di un motivo.

“Re Carlo III porta le cose a un livello superiore con il Darjeeling, chiamato lo ‘champagne dei tè’. Noto per il suo amore per la natura e la sostenibilità, non c’è da stupirsi che Carlo preferisca questa bevanda ecologica e biologica”.

Dunque, secondo gli esperti il Darjeeling è tra i tè più ricercati e si adatta perfettamente al palato nobile e raffinato di Carlo, ma ha un pregio in più, in linea con la filosofia di vita di Sua Maestà, infatti è ecologico. Il Re beve il tè bianco, con un dolcificante naturale, e sottolinea che “ama bere il Darjeeling con miele e latte”. Il grande magazzino di lusso Fortnum and Mason ha persino creato una speciale miscela di Darjeeling per celebrare l’incoronazione di re Carlo l’anno scorso.

La dieta di Re Carlo, un affronto alla Regina Elisabetta

Il tè rientra tra le abitudini salutiste e l’alimentazione equilibrata del Sovrano. Infatti, si sa che Carlo segue una dieta sostenibile e attenta alla salute, preferendo mangiare principalmente cibi di origine vegetale e spesso mangia cibo coltivato nei giardini della sua casa nel Gloucestershire, Highgrove; si dice inoltre che abbia una preferenza per le uova strapazzate.

Anche se il suo stile di vita è molto salutare, Carlo si concede qualche peccato di gola. “Ama formaggio e biscotti alla fine di molti dei suoi pasti. Poiché è esigente su tutto, insiste che siano a una certa temperatura. Il personale tiene una padella scaldavivande solo per assicurarsi che siano abbastanza caldi per i suoi gusti”.

In ogni caso, questa preferenza per il tè rispetto ad altre bevande o ai cocktail è una abitudine molto lontana rispetto a quello della Regina Elisabetta. Più volte in passato si era sottolineato che il suo drink a base di gin fosse il segreto della sua longevità. Il tè di suo figlio Carlo è quasi un affronto.