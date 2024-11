Re Carlo, la passione che ha dovuto abbandonare negli ultimi anni: “Troppi impegni”

Fonte: IPA Re Carlo

Cosa avrebbero fatto i reali se non fossero nati in una famiglia votata a svolgere ruoli istituzionali? Avrebbero seguito le proprie passioni? Così sembra che avrebbe voluto fare Re Carlo. Il sovrano coltiva, letteralmente, un amore di lunga data con un mestiere manuale quanto distante dagli impegni a cui oggi attende con impegno, nonostante le cure contro il cancro, diagnosticato a inizio 2024. Dalla piantagione di ortaggi da bambino insieme a sua sorella, la Principessa Anna, alla magnifica reinvenzione di Highgrove, il monarca dal pollice verde è stato per tutta la vita un pioniere del giardinaggio. “Quando invecchio, tutto ciò che desidero davvero è piantare alberi“. Così diceva il Re nel 2018, mentre rifletteva su come, se non fosse nato nella famiglia probabilmente più famosa del mondo, avrebbe scelto di trascorrere i suoi anni del crepuscolo.

Re Carlo, la passione per il giardinaggio che ha dovuto abbandonare

E così il sovrano “dal pollice verde” ama stare a contatto con la natura e usare le proprie mani per far nascere e crescere le bellezze dei propri giardini (per usare un eufemismo). Certo è che il programma estenuante dei doveri reali porta a molte rinunce nella vita dei membri della famiglia reale. Re Carlo non è dunque libero di trascorrere le sue giornate scavando buche e riempiendole di alberelli, ma assecondare la sua passione è ancora una parte fondamentale della vita quotidiana. “È un ottimo giardiniere”, ha detto in un’intervista Graham Dillamore, capo giardiniere dello Historic Royal Palaces. “Conosce le sue piante, conosce il terreno, sa come far crescere le cose. È uno di noi ed è fonte di ispirazione.”

Come rivelato da Parker Bowles nel recente libro pubblicato, Cooking and the Crown, tradotto in italiano in La cucina e la corona, Carlo e Camilla condividono una forte passione per i funghi, per la loro ricerca in particolare. Re Carlo, infatti, si innamorò della natura da bambino, quando lui e la principessa Anna giocavano tra i prati e le aiuole immacolati di Buckingham Palace. Parlando a Gardeners World nel 2018, ha rivelato che lui e sua sorella avevano il loro piccolo appezzamento “dove coltivavamo verdure e altro”. Sua nonna, la Regina Elisabetta, la Regina madre, fu una delle prime influenze e Charles ha ricordato come, da bambino, si godeva il “meraviglioso giardino” della Royal Lodge, la sua residenza nel Windsor Great Park.

“Ricordo che da bambino ero assolutamente incantato mentre vagava… guardando tutte le piante”, ha detto. “L’odore e tutto il resto avevano un profondo effetto su di me. Non so perché, ma ho iniziato ad amare anche gli alberi: mi hanno sempre affascinato.” Nel 1980, quando Charles acquistò Highgrove House nel Gloucestershire, dedicò le sue considerevoli energie alla revisione dei giardini che circondavano la proprietà del XVIII secolo.

“Sapevo che volevo prendermi cura di questo posto in modo molto personale e lasciarlo, un giorno, in condizioni molto migliori di come l’avevo trovato”, ha detto. “Era improbabile che fosse molto difficile perché comunque tutto era piuttosto disordinato e fatiscente!” Un progetto appassionato da più di quattro decenni, Carlo ha descritto Highgrove come “un piccolissimo tentativo di sanare lo spaventoso e miope danno arrecato al suolo, al paesaggio e alle nostre anime”

Il monarca “abbracciatore di alberi”

Un amore, quello per la natura, che ha dunque accompagnato Re Carlo per tutta la vita e a cui forse avrebbe desiderato dedicarsi con più impegno negli ultimi anni, quelli “del crepuscolo”, come sono stati definiti dai tabloid inglesi. Gli impegni familiari e istituzionali lo tengono però lontano dal terreno e dai lavori manuali. Una passiona per la quale il Re è stato apprezzato, ma anche spesso preso in giro: “Per molti anni il suo incrollabile impegno verso i metodi biologici è stato, nella migliore delle ipotesi, considerato eccentrico e, nella peggiore, apertamente deriso“, ha detto il giardiniere televisivo Monty Don. “Tuttavia, non si è limitato a parlare, ha fatto una passeggiata, sia nel suo giardino che nella fattoria nella tenuta di Highgrove. È sorprendentemente ben informato e grande conoscitore di ogni tipo di questione ambientale, sia a livello globale che a livello globale”

Bisogna dire però che Caro non si è mai pentito del proprio percorso. In alcune occasioni ha insistito nel dire che conversa ancora con le piante, ma ha aggiunto: “Ora invece istruisco loro“. Nel corso della sua vita, Carlo è sempre stato desideroso di offrire al pubblico un migliore accesso alla natura. Per commemorare il Giubileo di diamante di sua madre, la defunta Regina, nel 2012, è stato coinvolto nella piantumazione di 60 Coronation Meadows in tutto il Regno Unito. “Qualcosa nella nostra anima, penso, reagisce ai prati di fiori selvatici”, ha detto durante un’intervista a On Your Farm di BBC. “L’associazione dei fiori di campo, delle farfalle, tutto il resto. Perché più persone non dovrebbero avervi accesso?”. Al culmine della pandemia di Covid 19 nel 2020, aveva il cuore spezzato nel non poter aprire i giardini di Highgrove – che tradizionalmente accoglie 40.000 visitatori ogni anno – per la prima volta in 26 anni.

Riconoscendo che molte persone erano “assillate dall’ansia”, ha affermato: “Questo legame tra i giardini e la nostra salute non è mai stato così rilevante. In questi tempi gli effetti benefici dei giardini e degli spazi verdi non sono mai stati così evidenti”. Fortunatamente, nella Regina Camilla, Carlo ha trovato una compagna appassionata quanto lui di giardinaggio: “Camilla ha il pollice verde, una vera donna di campagna”, afferma George Plumptre, amministratore delegato del National Garden Scheme, di cui il Re è patrono.