Re Carlo, la passione ossessiva che ha in comune con Camilla

Re Carlo e Camilla hanno in comune una strana passione che per loro è quasi un'ossessione. L'ha rivelata il figlio della Regina nel suo libro

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Camilla è la moglie perfetta per Re Carlo sotto tanti punti di vista. Ad unirli ci sono molte passioni comuni, come i cavalli e il giardinaggio. Ma non tutti sanno che l’augusta coppia è quasi ossessionata dai funghi. Pare che entrambi adorino andare per il bosco a raccoglierli.

L’insolita passione di Carlo e Camilla per i funghi è stata svelata dal figlio della Regina consorte, Tom Parker Bowles, che ha rilasciato ultimamente non poche indiscrezioni sulla madre e sulla vita di Palazzo. Ad esempio l’ha difesa dalle malelingue che dicono che beve e fuma tanto.

Carlo e Camilla, la passione sfrenata per i funghi

In ogni caso, Tom Parker Bowles ha recentemente pubblicato il libro Cooking and the Crown, tradotto in italiano in La cucina e la corona, che raccoglie ricette ispirate alla Famiglia Reale, dalla Regina Vittoria a Re Carlo. Nell’introduzione della sua ricetta di pappardelle fresche con funghi porcini, Tom ha rivelato che Carlo e Camilla sono “profondamente competitivi” per quanto riguarda la raccolta dei funghi, un hobby che il Sovrano coltiva da anni e che avrebbe trasmesso alla moglie.

Stando al figlio della Regina, per Carlo e Camilla i funghi sono una specie di ossessione, soprattutto quando si tratta di andare a raccoglierli e a stabilire chi ha realizzato il miglior bottino. Tom dipinge il Re come un vero esperto di cibo: “Sua Maestà il Re è un vero eroe del cibo. Non c’è nulla che non sappia sulle razze rare di bovini, sulle varietà tradizionali di prugne e mele, sulle gioie del montone e dei funghi selvatici e sul fascino di un formaggio maleodorante”. E ha proseguito: “Ogni monarca ha avuto i propri gusti e preferenze, e l’interesse del Re per l’agricoltura sostenibile e green è ben noto, era molto avanti rispetto ai suoi tempi. I suoi consigli sono inestimabili, la sua conoscenza profonda”.

Fonte: Getty Images

Tom Parker Bowles, le rivelazioni del figlio di Camilla

Ma Parker Bowles fa rivelazioni anche su sua madre Camilla, raccontando come la Regina da bambina era costretta a seguire una dieta piuttosto rigida e sana. Il critico culinario ricorda che: “Siamo cresciuti [lui e sua sorella] mangiando prodotti locali, di stagione e biologici, molto prima che queste diventassero le abusate parole d’ordine che sono oggi: mia madre faceva la spesa dal macellaio, dal pescivendolo, dal panificio e dal fruttivendolo”.

Camilla era molto attenta all’alimentazione dei figli ed evitava che loro mangiassero troppi cibi processati o confezionati. Il fast food era praticamente proibito in casa e solo raramente lo concedeva loro. Sappiamo però che la Regina ha un debole per il fish & chips e ogni tanto se lo gusta.