Re Carlo non vuole avere a che fare con Harry e lo liquida con un regalo da 10 euro

Re Carlo non vuole avere a che fare con Harry per una ragione ben precisa. Non vuole essere coinvolto nella battaglia legale che il Principe sta portando avanti sulla sicurezza. E intanto potrebbe liquidarlo con un regalo di Natale da meno di 10 euro, che a lui non costa niente, come aveva già fatto in passato.

Re Carlo non vuole essere coinvolto da Harry

Per Re Carlo suo figlio Harry continua ad essere un problema, specialmente adesso che si avvicinano le Feste. La questione del pranzo di Natale a Sandringham è stata risolta con un nulla di fatto. Sua Maestà ha smesso di invitare il secondogenito, sua moglie Meghan Markle e i bambini nella sua tenuta per trascorrere insieme il 25 e il 26 dicembre.

Infatti, quest’anno ha deciso di fare finta di niente e di risparmiare ad Harry la fatica di declinare l’invito. E i conseguenti pettegolezzi sulle reazioni alla risposta che i Duchi del Sussex avrebbero dato a Carlo.

Adesso il problema si concentra sul fatto se padre e figlio si sentiranno al telefono per farsi gli auguri. Harry si è lamentato che deve prendere un appuntamento con l’assistente del Re quando vuole telefonargli. E ha anche detto che tutte le volte che prova a chiamarlo, suo padre si nega: è sempre troppo impegnato.

La reticenza di Carlo nei confronti del secondogenito sembra innaturale e contrastare col suo desiderio di riconciliarsi con lui per poter frequentare i nipoti. Il punto è che le cose stanno così. Il Re evita di parlare con Harry, perché ha paura delle conseguenze.

Le sue preoccupazioni riguardano non tanto la possibilità che il Principe possa distorcere in pubblico la conversazione privata col padre, ma teme che Harry possa chiedergli di intervenire nella sua causa per ottenere la protezione della polizia quando viene in Gran Bretagna. In realtà, Harry perso la causa a febbraio, con il giudice dell’Alta Corte Sir Peter Lane che ha ritenuto che “non c’è stata alcuna illegittimità nel prendere la decisione” di rivedere la sua garanzia.

il Re non è “nella posizione” di decidere o di aiutare il figlio nella battaglia per la sicurezza contro le autorità del Regno Unito e “non vuole essere coinvolto” in quella che sarebbe una “conversazione potenzialmente difficile”.

Re Carlo e il regalo per Harry da 10 euro

Carlo inoltre potrebbe liquidare la questione Natale con Harry, spedendogli un regalo, magari un bel vasetto di miele prodotto nella sua tenuta di Highgrove, che costa circa 10 euro. In fondo, lo ha già fatto. Quando il Principe si trovava in Afghanistan in missione, suo padre gli inviò come dono di Natale del miele e dei sigari.

Davvero un pensierino, se si considera che Harry è abituato a ricevere ben altri regali da Meghan, come ad esempio un bracciale di Cartier del valore di 5mila sterline.