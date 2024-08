Fonte: IPA Rania di Giordania

Il 31 agosto 1970, in Kuwait nasceva Rania, colei che, qualche tempo dopo, sarebbe diventata la regina di Giordania. Tra le teste coronate più amate del mondo nonché, così come sancito dal tabloid Tatler, la nonna più glamour del mondo. A 54 appena compiuti, Rania è nonna di una splendida nipotina, ma il nuovo ruolo non scalfisce il suo fascino senza tempo, così come testimoniato dal ritratto postato sui profili reali in occasione del genetliaco della regina.

La splendida tiara di diamanti

È vero che l’età è solo un numero e che i 50 sono i nuovi 40 ecc., ma a guardare Rania di Giordania viene proprio da chiedersi, 54 anni dove? La regina è splendida, radiosa e sembra aver scoperto il segreto per fermare il tempo. Appare fresca come una timida principessa alle prime armi nel ritratto postato dai profili social della casa reale in occasione del suo compleanno. Sorridente in un abitino nero, con un elegante chignon e sul capo uno dei gioielli più preziosi della Corona, con un significato molto particolare.

Fonte: IPA

Non è la prima volta che abbiamo il piacere di ammirare la splendida di diamanti, tramandata da generazioni nella famiglia reale giordana. L’ultima volta, Rania l’ha sfoggiata l’8 giugno, quando si celebra la salita al trono del re. Si tratta dell’Arabic Scroll Tiara, donata a Rania dal marito nel 2005. Una corona tempestata di diamanti che disegnano motivi floreali al cui centro spunta il verso di una preghiera musulmana. Un gioiello ricco di significato, che Rania ama particolarmente e ha scelto di indossare anche per il matrimonio del figlio Hussein e in numerose occasioni ufficiali. Monile di famiglia, un’Arabic Tiara è stata donata dalla regina anche alla figlia Iman, in occasione delle sue nozze con Jameel Alexander Thermiótis.

Rania di Giordania, nonna glamour a 54 anni

“La regina Rania è la nonna più glamour del mondo?” si è chiesto il Tatler e la risposta, unanime, è probabilmente sì. Lo è stata quando è arrivata in ospedale per dare il benvenuto alla piccola Iman, la sua prima nipotina, figlia del primogenito Hussein e della moglie Raywa Al Saif. Così chic in total white, con morbidi pantaloni in lino, una classica camicia e tacchi altissimi. Come sempre, una piega perfetta: la caratteristica per cui Rania è più apprezzata (e invidiata da tutte noi che combattiamo con l’umidità).

Ma Rania non ci piace solo per il look. Se a 54 anni continua a essere tra le reali più amate è per la sua storia, il suo impegno per i diritti delle donne e il suo essere una testa coronata con un passato da donna cui niente è stato regalato. Rania proviene da una famiglia borghese, ha studiato come una persona “comune” e si è laureata in Gestione di Impresa all’Università Americana del Cairo. Traguardo non scontato in una cultura dove troppo spesso l’educazione è proibita alle donne. E lei, inserita più volte da Forbes nella lista delle donne più influenti del mondo, da anni si batte per concedere a tutte le donne il diritto all’educazione, al lavoro e all’indipendenza. Il tutto senza spettinare mai la perfetta messa in piega di un perfetto castano caramellato.