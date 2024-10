Fonte: IPA Principe Harry

Il Principe Harry torna a casa? Non proprio. Forse qualcuno ricorda le dichiarazioni di Donald Trump in merito alla disputa sul visto per gli Stati Uniti d’America, ma a fare chiarezza è stato il figlio Eric. Le elezioni presidenziali si stanno avvicinando: il 5 novembre è il cosiddetto Election Day, in cui verrà eletto il nuovo Presidente, tra Donald Trump e Kamala Harris. Ma cosa accadrebbe a Harry se vincesse “The Donald”?

Il Principe Harry in America, la disputa sul visto

Per comprendere la vicenda, dobbiamo fare un passo indietro, esattamente a qualche mese fa. Il Principe Harry, che ha mentito sul consumo di droga, è stato al centro di una polemica da parte di Donald Trump, che l’ha avvertito di volergli ritirare il visto. Secondo il Daily Express, Harry e la moglie Meghan Markle sono “preoccupati a morte” di un’eventuale vittoria di Trump alle elezioni americane. Ma davvero il Principe sarà costretto a tornare a casa?

Dobbiamo tenere presente un aspetto: quando nel 2023 il Principe Harry ha pubblicato Spare, il suo libro di memorie, ha ammesso di aver fatto uso di sostanze da ragazzo. Tuttavia, nel momento in cui si sta per chiedere il visto per gli Stati Uniti, una persona è tenuta a fornire determinate informazioni, tra cui eventuali precedenti in merito al consumo. Le sanzioni, in caso di bugia come quella di Harry, sono altissime: persino il trasferimento forzato. E Donald Trump nei mesi scorsi aveva dichiarato di non voler riservare un trattamento speciale al Principe.

A fare chiarezza sulla questione è stato Eric Trump durante un’intervista. Insomma, il visto di Harry è al sicuro, perché “a nessuno importa di lui e di sua moglie Meghan, che è piuttosto impopolare”. Un durissimo colpo per i Sussex. Al MailOnline, Eric ha detto: “A dire il vero non me ne frega niente del Principe Harry e credo che nemmeno questo paese se ne freghi. Mio padre amava la Regina e penso che la Monarchia sia una cosa incredibilmente bella. (…) Posso dirti che nostro padre e tutta la nostra famiglia hanno un enorme rispetto per la Monarchia“.

L’elogio al Principe William e Kate Middleton

Alla famiglia Trump, quindi, non piacciono Harry e Meghan Markle, ma il futuro in America non dovrebbe essere messo a rischio, soprattutto per il Principe e per il visto. E se i Duchi di Sussex non incontrano il favore di Trump, ciò non vale per il Principe William e Kate Middleton, che sono stati elogiati. La Principessa del Galles è considerata una “vera roccia per la famiglia”.

In effetti, i Trump hanno sempre parlato bene della Monarchia, in particolare della defunta Regina Elisabetta, anche se quest’ultima ha trovato Donald Trump molto maleducato. “Qualche settimana dopo la visita del Presidente Trump, ad esempio, confidò a un ospite a pranzo che lo trovava ‘molto maleducato’: in particolare, non le piaceva il modo in cui non riusciva a smettere di guardarla alle spalle, come se cercasse altre persone più interessanti”. Donald Trump, invece, ha sempre pensato di essere stato “l’ospite preferito in assoluto della Regina”. Non proprio, secondo alcuni insider di Palazzo.