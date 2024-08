Fonte: Getty Images La Regina Elisabetta e Donald Trump

La Regina Elisabetta aveva una regola: mai lamentarsi, mai spiegare. Ma soprattutto non rilasciava dichiarazioni in merito ai suoi pensieri. Figuriamoci politici. Non a caso, è passata alla storia come la neutralità in persona. Tuttavia, in un nuovo libro, abbiamo la possibilità di osservare un ritratto inedito della defunta Regina, che su Donald Trump avrebbe detto una volta le seguenti parole: “È stato molto maleducato”.

Regina Elisabetta, le parole su Donald Trump

Secondo una nuova biografia della defunta Monarca, la Regina Elisabetta ha trovato Donald Trump “molto maleducato“. La Sovrana ha ospitato due volte l’ex Presidente degli Stati Uniti durante il suo Regno. Ma non avrebbe digerito, anzi, avrebbe “particolarmente detestato” il modo in cui Trump si guardava alle spalle, come fosse alla ricerca di persone più interessanti.

Riguardo alla relazione con Melania Trump, invece, la Regina pensava che tra loro ci fosse una “sorta di accordo“. Le affermazioni sono incluse in un nuovo libro, A Voyage Around The Queen di Craig Brown, che viene pubblicato a puntate sul Daily Mail. Di certo è che la Regina si è trovata a ospitare diversi personaggi “controversi”. E, poco dopo la partenza di alcuni, si sarebbe lasciata andare a qualche parola di disapprovazione.

“Qualche settimana dopo la visita del Presidente Trump, ad esempio, confidò a un ospite a pranzo che lo trovava ‘molto maleducato’: in particolare, non le piaceva il modo in cui non riusciva a smettere di guardarla alle spalle, come se cercasse altre persone più interessanti. Credeva anche che il presidente Trump “dovesse avere una sorta di accordo” con sua moglie Melania, altrimenti perché sarebbe rimasta sposata con lui?”.

Un resoconto che rappresenta un duro colpo per Trump, che in realtà ha sempre creduto di essere stato il suo ospite preferito in assoluto. A Fox News, ha detto: “C’è chi dice di non aver mai visto la Regina divertirsi di più”. Trump, in realtà, adorava la Regina Elisabetta: spesso, ha espresso la sua ammirazione nei suoi confronti, a livello personale e per il suo forte senso del dovere. Che non è mai venuto meno, nemmeno per un giorno: una Regina incrollabile che oggi manca sempre di più.

William furioso con Donald Trump per Kate Middleton

La Regina Elisabetta non è stata l’unica della Famiglia Reale a esprimere dei commenti controversi su Donald Trump. Nella biografia pubblicata da Robert Jobson sulla Principessa del Galles, Kate Middleton, è presente un aneddoto legato a uno dei momenti più spiacevoli del “gossip” legato alla Monarchia inglese. Nel 2011, infatti, la Principessa, durante una vacanza in Francia, è stata immortalata in topless. E Trump aveva detto: “Aveva solo se stessa da incolpare” per quanto successo.

“William era furioso quando Donald Trump twittò, ‘Kate Middleton è fantastica, ma non dovrebbe prendere il sole nuda, la colpa è solo sua. Chi non scatterebbe una foto a Kate e non farebbe un sacco di soldi se prendesse il sole nuda? Forza Kate'”, aveva scritto Trump, scatenando l’ira funesta del Principe William. “L’incidente”, che ha fatto sentire la Principessa ‘violata, è costato al Closer, il magazine francese, una multa di 100mila euro di danni.