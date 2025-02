Meghan Markle ha pubblicato il suo primo reel in jeans e felpa: il dettaglio sul colletto che non è passato inosservato

Fonte: IPA Meghan Markle

Il ritorno su Instagram, i nuovi progetti e la vita in California che finalmente si svela attraverso il primo reel pubblicato da Meghan Markle sul suo profilo appena aperto. La Duchessa si è mostrata spettinata e con un look casual nella sua enorme villa di Montecito, proprio quella in cui risiede con i suoi figli e con il Principe Harry. Con suo marito ha anche sostenuto le vittime degli incendi che hanno messo in ginocchio Los Angeles e, in quest’ultimo post, ha anche spiegato come abbia aiutato una ragazza a recuperare la sua adorata maglietta di Billie Eilish, avvalendosi addirittura dell’aiuto dell’artista.

Meghan ringrazia da casa in jeans e felpa

Un look molto lontano da quelli luccicanti sfoggiati nelle molteplici uscite pubbliche, da sola e con il Principe Harry, ma l’occasione richiedeva semplicità. Meghan Markle si è infatti mostrata in jeans e felpa, coi nomi dei suoi figli ricamati sul colletto, per ringraziare delle donazioni e del supporto ricevuto per aiutare gli abitanti della California, colpiti dalla tragedia del fuoco che ha raso al suolo intere città: “Continuiamo a sostenere le persone colpite dagli incendi in California. Grazie a tutti coloro che hanno reso tutto ciò possibile ma, soprattutto, grazie ai nostri primi soccorritori che sono i veri eroi della comunità”, ha spiegato.

La Duchessa, che ha studiato il suo look semplice nei minimi dettagli, ha raccontato di aver incontrato una ragazza di appena 15 anni rimasta senza una casa dopo i danni causati dalle fiamme di Eaton ad Altadena. La giovane avrebbe confessato di avere solo un desiderio, ovvero quello di ritrovare una maglietta a cui era particolarmente affezionata e che aveva acquistato durante uno dei concerti di Billie Eilish. L’indumento era purtroppo rimasto nell’asciugatrice o in lavatrice. La t-shirt purtroppo è andata perduta, perché l’incendio ha ridotto in cenere anche tutti gli elettrodomestici.

Il gesto per la ragazza di Altadena

Come abbiamo visto oggi e nelle settimane scorse, Meghan Markle ha preso davvero a cuore il destino di chi è rimasto senza una dimora e ha perso tutto negli incendi che hanno devastato la California. E, non sapendo come aiutare la giovane che desiderava ritrovare la sua maglietta, ha iniziato a chiedere ai suoi amici: “Per favore, qualcuno può far arrivare questa nota vocale a Billie Eilish?”. La richiesta è circolata rapidamente fino ad arrivare alle orecchie di Adam Levine e Behati Prinsloo, quindi direttamente a Billie Eilish, che ha inviato un’intera box di merchandising da regalare alla ragazza: “È una cosa? Una lunch box? Non lo so. È in questi momenti che mi sento davvero vecchia”.

Quindi ha aggiunto, rivolgendosi a Eilish: “Un enorme ‘grazie’, Billie Eilish. Questo significherà molto per lei. E onestamente, ad Adam Levine e Behati: voi ragazzi ci avete aiutato a farcela”. E ancora: “A tutti coloro che si stanno facendo avanti per le persone in modi grandi e piccoli per superare ciò che è successo in California. Grazie mille. Ora vado a scrivere un’e-mail a sua madre. Volevo solo condividere questo con voi ragazzi”, ha concluso.