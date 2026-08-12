Meghan Markle e Harry beffati, il primo film è un flop al botteghino

Il primo film prodotto da Meghan Markle e Harry è un flop al botteghino americano ed è stato battuto persino da una raccolta di video di gatti

IPA Meghan Markle

Non è stato certo il debutto trionfale che si aspettavano. Il primo film prodotto da Meghan Markle e dal Principe Harry attraverso la loro casa di produzione ha esordito nelle sale americane, ma i risultati sono stati tutt’altro che incoraggianti. Anzi, il progetto non avrebbe propriamente conquistato il pubblico e non sarebbe riuscito a imporsi alla critica come sperato. Ma, al di là dei numeri, ai Sussex è toccata anche una beffa, arrivata da un rivale a dir poco inaspettato.

Meghan e Harry, flop al botteghino

Il film in questione, un’opera di formazione incentrata sul mondo delle giovanissime Girl Scout alle prese con la vendita dei celebri biscotti (Cookie Queens), ha faticato a raccogliere consensi al botteghino. Nel suo primo fine settimana di programmazione, distribuito in poco più di quattrocento sale sul territorio statunitense, ha racimolato una cifra estremamente contenuta, che si aggirerebbe intorno alle 250mila sterline complessive. Un interesse decisamente tiepido da parte del pubblico nei confronti della pellicola prodotta dal Principe Harry e Meghan Markle.

E il piazzamento in classifica? La pellicola non è riuscita nemmeno a entrare nella top ten delle uscite del weekend, fermandosi a un poco lusinghiero tredicesimo posto, soprattutto se si considerano le grandi aspettative che avevano accompagnato il primo vero passo dei Duchi nel mondo della produzione cinematografica.

Ma perché i Duchi sarebbero stati “beffati”? Nello stesso periodo, nelle sale americane veniva proiettata anche una raccolta dei migliori filmati di gatti provenienti dal web, una sorta di festival dedicato agli amati felini fatto con clip virali (e buffe). Ebbene, proprio questa compilation di video di gattini è riuscita a incassare più del film dei Sussex, superandolo di slancio. Un debutto amaro, per i Sussex, che negli ultimi anni stanno cercando di imporsi per avere una propria entrata economica sicura.

Archewell tra alti e bassi: i precedenti progetti dei Sussex

Questa battuta d’arresto è l’ultimo capitolo di un percorso, quello imprenditoriale dei Duchi nel mondo dell’intrattenimento, iniziato ormai diversi anni fa. Fu nel 2020, infatti, che Harry e Meghan diedero vita alla loro casa di produzione, con l’obiettivo di realizzare contenuti per il piccolo e il grande schermo. Da allora la società ha stretto un’importante e duratura collaborazione con il colosso dello streaming Netflix, che ne ha ospitato diversi progetti.

Il primo grande frutto di questa partnership arrivò nel 2022, con la discussa docu-serie interamente dedicata alla vita della coppia, che fece molto parlare di sé. A questa è seguito, più di recente, un altro progetto fortemente voluto dalla Duchessa: un programma dedicato al mondo dello stile di vita e della cucina (With love, Meghan). Anche in quel caso, però, il cammino non è stato privo di ostacoli, e non sono mancate recensioni severe e critiche copiose sui social.

Curiosamente, nonostante l’accoglienza contrastante, proprio quel programma ha saputo regalare alla coppia una piccola soddisfazione, conquistando una candidatura ai Daytime Emmy. Una nomination che, tuttavia, ha diviso ulteriormente il pubblico, con i più critici pronti a bollarla come immeritata. L’esito si scoprirà solo in autunno, quando si terrà la cerimonia di premiazione.