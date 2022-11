Letizia di Spagna da sogno, abito-gioiello con ricami a mano in vetro e metallo

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna dà il meglio al Premio Cerecedo: i look migliori e quelli controversi

Letizia di Spagna non tradisce le aspettative e anche per l’edizione 2022 del Premio giornalistico Francisco Cerecedo ha presentato un outfit da sera eccezionale, nonostante fosse un riciclo di quattro anni fa, firmato Felipe Varela.

Letizia di Spagna, sensazionale al gala Cerecedo

Insieme al Premio Principessa delle Astrurie, quello dedicato al giornalismo è uno degli eventi più glamour alla presenza delle Loro Altezze Reali. Letizia di Spagna ci tiene moltissimo, avendo un passato da report e conduttrice di telegiornali. Perciò, ogni anno dà il meglio di sé in fatto di look, sfoggiando abiti da cocktail meravigliosi che hanno fatto la storia, almeno del suo guardaroba. Come quello orientale, con grandi fiori d’oro, firmato Dries van Noten, o il total black con spacco strategico di Armani. La Reina ha sempre scelto per questa serata mise nere, tranne il tanto contestato mini dress bianco a frange, di Teresa Helbig, indossato nel 2017.

Letizia di Spagna, abito-gioiello di Felipe Varela

Quest’anno segue la tradizione e punta nuovamente sul nero. Lo stile è un inno alla ricercatezza. Infatti, Donna Letizia ha optato per un abito-gioiello, firmato Felipe Varela, lo stilista spagnolo che la veste nelle occasioni più formali. Si tratta di un vestito nero decorato con preziosissimi ricami bianchi realizzati a mano con fili metallici e vetro, che riprendono temi floreali e geometrici, creando un effetto in rilievo che trasforma il modello in un’opera d’arte. L’abito ha una scollatura rotonda, è a mezze maniche, sciancrato in vita, con gonna morbida.

Fonte: Getty Images

Letizia lo ha sfoggiato per la prima volta nel 2018 alla consegna dei Premi Principessa delle Asturie, suscitando un notevole scalpore, per poi ripresentarlo nel 2021, esattamente con gli stessi accessori con cui l’abbiamo vista quest’anno al gala Cerecedo.

La Reina ha quindi abbinato l’abito di Varela a delle décolleté in pelle nera, dal tacco altissimo malgrado i suoi problemi al piede, firmate Prada, una clutch nera e i magnifici orecchini pendenti con diamanti neri, creati dalla maison svizzera De Grisogono, che si sposano perfettamente con i ricami dell’abito.

Finalmente Letizia è tornata ai capelli liscissimi e lucidi che le ringiovaniscono il viso di almeno 5 anni. Sappiamo che la Reina ha una particolare cura per la capigliatura che ha deciso di lasciare nel suo colore naturale, senza usare più la tinta. Il make up ha valorizzato il suo incarnato abbronzato con un blush dai toni bronzei e lo sguardo con l’eyeliner scuro.

Letizia di Spagna, non mancano le critiche

Il look di Donna Letizia ha riscontrato ancora una volta un enorme successo e non si fatica a dire che era indubbiamente la più elegante e affascinante della serata. Ma è stata criticata la sua mancanza di originalità. Non tanto per aver indossato per la terza volta lo stesso abito, ma per aver riproposto a distanza di un anno un look identico in ogni dettaglio.