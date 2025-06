Kate Middleton risponde alla lettera di un bambino italiano

La Principessa Kate Middleton ha risposto entusiasta alla lettera di un bimbo italiano, impegnato in un progetto per la scuola

All’apparenza, Kate Middleton sembra algida e altera. Dietro l’apparenza da futura regina, però, si nasconde il cuore buono di una principessa del popolo. Di fronte all’affetto dei suoi numerosissimi ammiratori, Kate non si è mai tirata indietro. E ultimamente è arrivata persino a rispondere all’appello di un bimbo arrivato da un piccolo paese italiano.

La Principessa risponde a un bimbo italiano

Andrea De Liberali ha 13 anni e frequenta la 3° F nella scuola media Don Giovanni Bosco di Vedelago, piccolo comune in provincia di Treviso, in Veneto. Assieme all’intera scuola, anzi all’intero Comune, Adrea partecipa alla Fiera delle Belle Notizie, che raccoglie appunto belle notizie da tutto il mondo. Per l’occasione, il piccolo e vivace Andrea ha scelto di farsi raccontare una buona novella niente popò di meno che dalla Principessa più famosa del mondo.

Per prepararsi all’evento, lo scolaro ha inviato una lettera al Palazzo Reale di Kensington, nel Regno Unito, indirizzandola precisamente a Catherine Elizabeth Middleton. E colei più comunemente conosciuta come Kate ha risposto, con un lungo messaggio in cui racconta al piccolo Andrea una bella notizia che l’ha riguardata. La notizia ha fatto il giro d’Italia e sono numerosi i curiosi arrivati in paese appositamente per avere l’occasione di ascoltare il messaggio inviato dalla Principessa Kate, che sarà tenuto segreto fino allo svolgersi della manifestazione scolastica.

Kate Middleton riceve migliaia di lettere a settimana

Quella del piccolo Andrea non è di certo la prima lettera ricevuta da Kate Middleton che, da quando ha annunciato pubblicamente la propria malattia, ha letteralmente intasato i servizi postali di Kensington Palace. Dalla scorza primavera, la Principessa riceve, in media, 15mila missive al giorno, tra lettere, biglietti d’auguri e persino cesti regalo. Ogni settimana, una manciata di assistenti ha il compito di esaminare tutte le lettere ricevute, scegliere quelle più interessanti e consegnarle alla Principessa. Si dice che neppure dopo la scomparsa della Regina Elisabetta si fosse ricevuta tanta posta come dopo il primo intervento all’addome della consorte del Principe William.

Prima o poi, assicurano dalla casa reale, tutti riceveranno una risposta. I più fortunati, però – compreso il piccolo Andrea di Vedelago – hanno già trovato nella propria casella postale un messaggio firmato da Kate Middleton in persona. “Il tuo gesto premuroso è stato molto apprezzato” era scritto nel bigliettino (orgogliosamente condiviso sui social) di una donna che aveva porto i propri auguri di pronta guarigione alla Principessa del Galles.

La lettera più commovente

La lettera più dolce mai scritta da Kate Middleton, però, resta quella indirizzata ai bambini sopravvissuti alla strage di Southport. “Volevo scrivervi e condividere i miei più sentiti ringraziamenti per tutto ciò che avete fatto per dare conforto e speranza a coloro che ne hanno più bisogno. – scrisse la Principessa – Questo amore che è il dono più grande che possiamo ricevere, ogni giorno della nostra vita. Amare qualcosa che possiamo offrirci l’un l’altro. Parole gentili, un braccio intorno a una luce esausta che può brillare, anche nei nostri momenti più bui”.