Kate Middleton, il primo viaggio da solo di George: dove lo spedisce

Fonte: Getty Images Kate Middleton con George, Charlotte e Louis

George, il primo figlio di Kate Middleton e William, ha avuto un ruolo chiave nella commemorazione degli 80 anni del Giorno della Vittoria in Europa. Il futuro Re britannico ormai è diventato grande e si avvicina all’età in cui svolgerà dei compiti in autonomia per conto della Monarchia.

Kate Middleton, la preoccupazione per l’educazione di George

Kate Middleton e William sono molto attenti nel programmare l’educazione di George, come d’altro canto degli altri figli, Charlotte e Louis. Ma ovviamente il primogenito si avvia verso un ruolo molto più impegnativo di sua sorella e di suo fratello. Infatti, è secondo nella successione al trono, dopo suo padre.

Le responsabilità che avrà sono notevoli e i compiti che dovrà svolgere sono particolarmente impattanti. La sua vita è indubbiamente condizionata dal ruolo che andrà a ricoprire un giorno.

Per questo, William e Kate sono molto preoccupati circa la formazione di George. Da un lato, vogliono che abbia un’infanzia e una adolescenza il più possibile normali, senza che il suo futuro gli causi dei traumi. Dall’altro, si rendono conto che deve essere adeguatamente preparato per quello che andrà a fare e dunque la sua educazione deve essere sufficientemente ferrea per permettergli di affrontare le sfide che dovrà affrontare. Da qui le difficoltà sulla scelta della scuola secondaria.

Kate Middleton, quando George potrà fare il suo primo viaggio da solo

Prima di diventare Re, George dovrà farsi carico di una serie di impegni che prevedono anche viaggi all’estero come rappresentante del Sovrano. È un compito che prima di lui hanno svolto suo padre William, suo zio Harry e ancora prima suo nonno Carlo.

D’altro canto, George è già abituato ai viaggi di Stato. A quasi 12 anni è stato già in Australia e Nuova Zelanda, in Canada, in Germania. Ovviamente in tutte queste occasioni ha accompagnato mamma Kate e papà William. Quindi, i suoi impegni pubblici sono stati pochi e ben calibrati in considerazione della sua tenera età. A queste visite ufficiali, vanno aggiunti i viaggi privati per vacanza, come i Caraibi, la Giordania e la Francia.

Però, per un bambino non deve essere facile affrontare centinaia di fotografi, assistere a cerimonie lunghe e noiose, restare fermo per diverso tempo, senza avere la possibilità di mangiare, bere o andare in bagno. Nemmeno i capricci sono ammessi.

Il protocollo di Corte non definisce un’età precisa in cui intraprendere il primo tour ufficiale da solo. William e Harry avevano 23 anni quando furono mandati all’estero in rappresentanza della Monarchia.

Il Principe del Galles fu spedito in Nuova Zelanda dove si unì alla squadra di rugby dei British and Irish Lions e in seguito rappresentò la Regina agli eventi commemorativi della fine della Seconda guerra mondiale. Mentre Harry andò in Brasile, Bahamas e Giamaica.

Kate Middleton, dove invierà George

Probabilmente George seguirà le orme del padre e il suo primo viaggio da solo sarà in Australia e Nuova Zelanda. Ma anche il Canada potrebbe essere una probabile meta. In generale, gli eredi al trono vengono inviati nei Paesi del Commonwealth, questo serve a loro per farsi conoscere e acquisire esperienze fondamentali per quando siederanno sul trono.