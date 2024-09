Kate Middleton, ultime notizie. William cambia look. “Ha qualcosa da nascondere”

William è tornato al lavoro dalla pausa estiva senza Kate Middleton, perché ancora in cura contro il cancro. Questa prima uscita pubblica del Principe di Galles ha fatto sensazione. Infatti, si è presentato con un nuovo look che ha fatto molto discutere. La barba lunga è una novità e ha un preciso significato.

William torna al lavoro senza Kate Middleton

Kate Middleton si sta ancora sottoponendo alla chemioterapia preventiva, tanto che fonti vicine a Palazzo sostengono che riprenderà il lavoro solo nel 2025, anche se ci sono speranze che riappaia in pubblico prima, magari per accompagnare i figli al loro primo giorno di scuola o verso Natale, quando è solita organizzare il concerto.

Dunque, la Principessa del Galles è stata costretta a lasciare solo ancora una volta William che ha ripreso il 5 settembre il lavoro. Il primo appuntamento pubblico ha riguardato il progetto a sostegno dei senzatetto. Quindi si è recato a Londra per visitare la mostra Homelessness: Reframed alla Saatchi Gallery, realizzata in collaborazione con la Eleven Foundation e la campagna Homewards, lanciata a giugno 2023 dalla Royal Foundation del Principe e della Principessa del Galles.

William cambia look

Malgrado l’importanza dell’impegno, l’attenzione di tutti è stata catalizzata dal nuovo look di William che si è presentato con un po’ di barba. A dir la verità non è la prima volta che si presenta in pubblico con la barba lunga. Infatti, in agosto è comparso col nuovo look nel video girato assieme a Kate per congratularsi con gli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi.

Però, in quel caso si è pensato che il Principe del Galles non si fosse semplicemente rasata visto che era in vacanza. Quindi il fatto che si sia presentato nuovamente con la barba lunga al suo primo impegno pubblico dimostra che ha deciso di cambiare il suo aspetto.

William e il significato segreto della barba lunga

Suoi social in molti hanno commentato il nuovo look di William e la maggior parte concorda nel ritenere che stia bene. Non sono invece trapelate indiscrezioni sulla reazione di Kate, ma può essere che gli conceda piena libertà e non abbia avuto nulla da ridire.

In ogni caso, la scelta di farsi crescere la barba ha molteplici significati. Spesso viene interpretata come la volontà di nascondere qualche disagio. E William ha vissuto mesi molto difficili e ancora i suoi problemi non sono risolti. Infatti, se suo padre Carlo sembra stare molto meglio, le effettive condizioni di salute di Kate, che lotta contro un tumore dall’inizio dell’anno, restano ancora avvolte dal mistero.

Poi si è notato anche un altro elemento interessante in questo cambiamento di look. Infatti, suo fratello Harry era l’unico tra i membri senior maschi della Famiglia Reale ad essersi fatto crescere la barba. Ero William sta seguendo le sue orme. Un’analogia interessante, dato che i due non si parlano più da oltre un anno e che William non riesca a perdonare il fratello per le accuse che ha rivolto contro di lui e contro Kate.