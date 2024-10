Kate Middleton, il bacio proibito in pubblico che solo lei può dare

Kate Middleton è l'unica che possa permettersi in pubblico di baciare a quel modo Re Carlo. E per questo esiste un'unica spiegazione

Kate Middleton può permettersi cose che agli altri membri della Famiglia Reale sono proibite. E questo non perché è la numero due a Corte, dopo Camilla, ma perché lei è Kate Middleton. E basta. Così, quando baciò calorosamente in pubblico Re Carlo, addirittura appoggiando le mani sulle sue spalle, ha compiuto un gesto di grande intimità che di fatto è proibito a tutti gli altri.

Kate Middleton, il bacio proibito in pubblico

D’altro canto, tra Kate Middleton e suo suocero Carlo c’è un legame speciale e lo stesso Re lo ha ribadito apertamente. Il bacio proibito che la Principessa del Galles scambiò con Carlo risale al settembre del 2021, quando la Regina Elisabetta era ancora viva ed entrambi non erano ancora stati colpiti dal cancro. L’occasione era la prima londinese del film su James Bond, No Time to Die. I momenti più difficili della pandemia di Covid non erano ancora finiti, ma si intravvedeva una luce in fondo al tunnel.

Carlo e Camilla si incontrarono alla Royal Albert Hall con William e Kate, bellissima con un abito d’oro di Jenny Packham. Normalmente, i membri della Famiglia Reale si salutano scambiandosi un bacio sulla guancia. Ma quello tra Kate e Carlo rivelava un legame profondo e intimo, non si stavano scambiando convenevoli, l’affetto tra i due era evidente e profondo.

Lady Middleton, che allora non era ancora Principessa del Galles, si era potuta permettere una tale confidenza, perché Carlo gliel’ha concessa.

Kate Middleton, il legame speciale con Re Carlo

Anche se nel 2015 il padre di William rimproverava al primogenito e alla nuora che non gli permettevano di vedere abbastanza il nipotino George, era evidente che si trattava di un momentaneo dissapore, subito risolto.

Nel corso degli anni, il rapporto tra Carlo e Kate è andato rafforzandosi. Il Re riconosce da sempre alla Principessa del Galles la capacità di mitigare il carattere spigoloso di William. Solo lei riesce a placare i suoi scatti d’ira e di nervosismo, raccontati anche da Harry in Spare.

Il ruolo di paciere di Kate è stato fondamentale in questi anni per stabilire un legame forte anche tra William e Carlo che sa di poter contare sempre sul sostegno del primogenito. E questo è stato possibile perché le eventuali incomprensioni sono state risolte grazie all’intervento della Principessa.

Quando, quest’anno, entrambi si sono ammalati di cancro, per la Famiglia Reale e per William è stata una vera e propria tragedia, che hanno superato soprattutto grazie all’estrema fiducia che Carlo e Kate hanno reciprocamente l’uno verso l’altra.

Si può quasi dire che la malattia li abbia ancora più uniti e fortificati. Solo insieme sono riusciti a superare il periodo più buio e il Re ha voluto rendere omaggio pubblicamente a Kate chiamandola “la mia adorata nuora“. E ha voluto personalmente andare a trovarla mentre si trovava ricoverata alla London Clinic, lo scorso gennaio, prima di sottoporsi a sua volta a esami che hanno accertato la presenza di un tumore anche in lui.