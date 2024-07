Kate Middleton, ultime notizie. La confessione che nessuno avrebbe dovuto sentire

Fonte: Getty Images Kate Middleton

L’estate di Kate Middleton è adombrata non solo dal cancro che l’ha colpita, ma anche da una serie di pettegolezzi che la riguardano, tra cui la confessione segretissima a un membro della Famiglia Reale a cui ha raccontato la sua difficoltà più grande.

Kate Middleton nel mirino del libro di Robert Jobson

Non c’è un attimo di tranquillità per Kate Middleton che da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro è continuamente bersagliata dalle malelingue, quasi volessero compensare la sua assenza a causa della malattia. La Principessa del Galles è indebolita dal tumore e in molti ne approfittano per colpirla nel tentativo di sporcare la sua immagine.

Di certo, ha minare la serenità di Kate contribuisce non poco Robert Jobson, autore del libro, Catherine, the Princess of Wales, in uscita il primo di agosto. Anche se moltissime pagine sono state pubblicate in anteprima e il loro contenuto è tutt’altro che rassicurante.

L’autore, che nel suo curriculum ha diversi volumi sulla Famiglia Reale britannica e lo scoop del fidanzamento di Carlo e Camilla, non si fa scrupoli nel rivelare i dettagli più segreti della vita privata di Kate. Come quando fu lasciata da William con una telefonata di 30 minuti, prima del loro fidanzamento ufficiale. Anche se a dir la verità la Principessa non è l’unico bersaglio di Jobson che nel suo libro rivela pure che la Regina Elisabetta è morta per un tumore.

Nuove indiscrezioni su Kate Middleton e Meghan Markle

Ovviamente lo scrittore e giornalista non poteva non parlare del rapporto tra Kate e Meghan Markle. Fin dall’inizio le due donne non sono andate d’accordo, anche se nei primi mesi dopo il matrimonio con Harry, a Palazzo si è cercato di mantenere le apparenze, dando l’immagine di una famiglia serena. Ma Meg aveva già seminato zizzania.

D’altro canto, questa non è una storia nuova. Delle tensioni dentro le stanze del Palazzo ne hanno parlato già a profusione Harry e Meghan, ma Jobson dà la sua versione dei fatti.

Kate Middleton, la confessione segreta

Così, nel suo libro rivela al mondo la confessione, rimasta fino ad ora top secret, che Kate fece all’indomani della morte della Regina Elisabetta.

Come noto, Harry e Meghan si trovavano in Inghilterra quando la Sovrana spirò. Il Duca si precipitò a Balmoral ma non fece in tempo a salutare la nonna. Lady Markle rimase a Londra, non era gradita nel Castello. Seguirono giorni di lutto con le varie cerimonie e il funerale.

William chiamò Harry per invitarlo insieme a Meghan a unirsi con lui e Kate nella “passeggiata” a Windsor per esaminare i biglietti e le corone di fiori lasciati dai sudditi fuori da Windsor. Fu l’ultima volta che i quattro si mostrarono insieme, dopo due anni di lontananza. Era il 2022.

Le due coppie si mostrarono tranquille e giustamente addolorate per la morte di Elisabetta, ma tra loro sembrava che nulla fosse accaduto. Dopo quell’uscita, Kate sentì il bisogno di sfogarsi, così si legge nel libro, e confessò a un membro della Famiglia Reale che “tale era il livello di malumore tra le coppie, che la passeggiata era stata la cosa più difficile che avesse mai dovuto fare”.