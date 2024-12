Fonte: IPA Kate Middleton

Anche la Famiglia Reale britannica guarda la televisione, e non poco. Ricordiamo come negli anni passati ci siano state un bel po’ di polemiche relative a The Crown, accusata di romanzare troppo e corrompere le verità storiche.

Tante però le produzioni decisamente promosse, britanniche e americane, con Kate Middleton e William che risultano essere la coppia più appassionata in materia. Sono ben note le loro sessioni di binge watching ed ecco i titoli preferiti.

Black Doves con Kiera Knightley

Il protocollo reale si modifica di fatto stagione dopo stagione e ormai sono sempre più frequenti le confidenze dei membri della Famiglia Reale. Basti pensare al fatto che William ha apertamente svelato l’ultima serie Tv che ha appassionato lui e sua moglie Kate Middleton.

Si tratta di Black Doves, disponibile su Netflix. Se l’avete adorata, sappiate che non siete i soli. Dettagli che consentono al pubblico di sentirsi più vicini ai Windsor, il che è sempre un’ottima strategia in termini di pubbliche relazioni. L’erede al trono ha ammesso che il titolo con protagonista Kiera Knightley li ha rapiti e non l’unico.

Le serie Tv preferite da Kate e William

Black Doves è però soltanto l’ultima aggiunta alla lunga lista di serie Tv divorate da William e Kate. I due sono infatti grandi ammiratori delle produzioni per il piccolo schermo. Ne aveva parlato anche Harry nel suo libro, Spare, rivelando quanto fossero degli accaniti fan di Suits.

Grande è stata la loro sorpresa nello scoprire della relazione con Meghan Markle, che nella serie americana interpretava Rachel Zane. Non potevano sapere che le cose sarebbero poi precipitate in questa maniera.

Un altro titolo molto apprezzato è Killing Eve. Anche in questo caso l’aggiornamento proviene dallo stesso William, in occasione dei BAFTA a Londra, lanciando la mostra Behind the Screens. I Principi hanno poi adorato, come milioni di altri spettatori in tutto il mondo, Game of Thrones. Non sappiamo cosa pensino dell’ultima stagione, delle storyline un po’ accelerate e del destino di alcuni personaggi. Non c’è dubbio, però, che occupi un posto speciale nel loro cuore.

Erano infatti entusiasti nel 2017 di poter chiacchierare con Tom Wlaschiha, attore interprete di Jaqen H’ghar, interrogato dai due in merito a potenziali spoiler. Ecco le sue parole: “Mi hanno detto d’apprezzare molto la serie e che hanno visto tutte le stagioni. Volevano degli spoiler ma non ho potuto rivelare nulla. Sono sorpreso dal fatto che abbiano tempo per una serie così lunga”.

Un’abitudine di coppia, la loro, rivelando come consumassero l’intero box set in poche volte, consumando fianco a fianco del curry preso a portar via.