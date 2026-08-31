Kate Middleton, cosa pensava davvero la Regina Elisabetta dei suoi capelli

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Kate Middleton

Kate Middleton è da sempre osservata con attenzione in ogni sua apparizione pubblica. Il suo guardaroba, gli accessori e le acconciature contribuiscono a definire l’immagine della Principessa del Galles, ma sono soprattutto gli ormai iconici capelli lunghi ad aver alimentato le discussioni negli ultimi anni. Alcuni li hanno considerati poco adatti a una futura sovrana, mentre dalle testimonianze sulla Regina Elisabetta emerge un punto di vista molto più favorevole. Cosa pensava la compianta sovrana inglese della moglie di suo nipote?

Kate Middleton, quei capelli lunghi che fanno ancora discutere

Da quando è entrata stabilmente nella vita pubblica della Royal Family, Kate Middleton ha mantenuto uno stile piuttosto riconoscibile, anche se sobrio. Capelli castani, voluminosi, spesso portati sciolti sulle spalle oppure raccolti in acconciature eleganti durante gli appuntamenti più formali.

A giugno, durante un ricevimento legato alla ricerca contro il cancro, la lunghezza della sua chioma non è passata inosservata. Sui social qualcuno ha criticato la scelta, giudicandola poco professionale per una futura Regina. Un dibattito curioso, considerando che all’interno della Famiglia Reale britannica non esiste un protocollo ufficiale che stabilisca quanto debbano essere lunghi i capelli di una donna.

È vero che molte delle royal più in vista hanno preferito negli anni tagli più corti e pratici. La Principessa Anna, la Regina Camilla e Sophie di Edimburgo, per esempio, hanno costruito la propria immagine anche attraverso acconciature molto diverse da quelle di Kate. La Principessa del Galles, invece, non ha mai rinunciato completamente alla sua lunga chioma, trasformandola quasi in una firma personale. E dietro quella scelta ci sarebbe stata anche un’approvazione molto importante.

Il complimento della Regina Elisabetta rivelato da Harry

A raccontare quale fosse il pensiero della Regina Elisabetta sui capelli di Kate è stato il Principe Harry nel memoir Spare. Il Duca di Sussex ricorda un episodio avvenuto quando Meghan Markle stava per incontrare per la prima volta l’allora Principe Carlo.

Harry le avrebbe suggerito di lasciare i capelli sciolti perché suo padre apprezzava quel tipo di look. E non era l’unico. Anche Elisabetta, secondo il racconto del nipote, aveva espresso più volte il proprio apprezzamento per la chioma di Kate, parlando della sua “bellissima criniera”.

Un dettaglio apparentemente leggero che racconta qualcosa del rapporto tra le due donne. Nel corso degli anni Kate ed Elisabetta hanno condiviso numerosi appuntamenti ufficiali e la Principessa del Galles ha progressivamente assunto un ruolo sempre più centrale nella monarchia.

Il commento della Regina assume oggi un sapore ancora più interessante proprio perché arriva mentre lo stile di Kate continua a essere analizzato e discusso. Se qualcuno considera i suoi capelli troppo lunghi per una figura istituzionale, Elisabetta sembrava guardarli con occhi decisamente più indulgenti.

Elisabetta, Kate e Meghan: quando anche i capelli diventano affare reale

Harry ha raccontato anche un altro episodio beauty legato alla nonna, questa volta alla vigilia delle nozze con Meghan Markle nel 2018. Quando venne scelta la Diamond Bandeau Tiara appartenuta alla Regina Mary, Elisabetta consigliò a Meghan di fare diverse prove insieme al parrucchiere prima del matrimonio.

Posizionare correttamente una tiara, infatti, richiede una preparazione precisa tra velo, trecce nascoste e punti di fissaggio. Anche Kate, che aveva già affrontato lo stesso rituale in occasione delle nozze con William nel 2011, avrebbe dato indicazioni simili alla futura cognata.

Nella Royal Family perfino un’acconciatura può quindi trasformarsi in una piccola questione di protocollo. Kate Middleton, però, sembra aver trovato da tempo il proprio equilibrio. E sapere che proprio la Regina Elisabetta apprezzava uno dei suoi tratti più riconoscibili rende oggi quelle critiche sui capelli lunghi ancora meno decisive.