Kate Middleton, prima uscita pubblica a teatro. Le parole di Harry

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tornata in pubblico da quando ha annunciato la fine della chemioterapia. La prima uscita è stata al Sadlers Wells Theatre di Londra, dove ha assistito a un balletto. E intanto una fonte ha rivelato quali sono state le prime parole di Harry sul ritorno della cognata.

Kate Middleton, la prima uscita dalla fine della chemioterapia

Kate Middleton è finalmente uscita dal Castello di Windsor. Da quando ha annunciato la fine della chemioterapia con un video commovente, sappiamo che la Principessa del Galles ha partecipato a due riunioni di lavoro ufficiali, perché comparse nell’agenda di Corte.

Sappiamo anche che in una di queste Kate ha discusso del programma del concerto di Natale che organizza dal 2021, dunque, se tutto andrà bene, sarà presente allo spettacolo insieme a William e ai tre figli George, Charlotte e Louis. Così come dovrebbe presenziare al banchetto di Stato a Palazzo il prossimo dicembre.

Ancora però non era uscita da Palazzo, almeno fino a giovedì 26 settembre, quando si è recata al Sadlers Wells Theatre di Londra per vedere il balletto Giselle. Nessuno ha saputo di questa sua visita che non è stata comunicata pubblicamente, per questo non ci sono foto dell’evento. Ma Kate è rimasta così colpita dalla rappresentazione che ha voluto condividere su X un messaggio di ringraziamento e ammirazione per il corpo di ballo. Così si è scoperto della sua prima apparizione pubblica, anche se per pochi intimi.

Kate Middleton, il messaggio su X

Il post è firmato con una C, che significa che si tratta di un suo messaggio personale, scrive: “Congratulazioni e grazie a @ENBallet e @Sadlers_Wells per la performance meravigliosamente potente, commovente e stimolante di Giselle di Akram Khan. Creatività al suo meglio! C”.

In realtà, questa uscita non rientra negli impegni della Corona. Una fonte vicina alla Principessa ha infatti riferito che “negli ultimi mesi, una parte fondamentale della ripresa di Kate è fare cose che le danno gioia e le arti, incluso il balletto, sono una vera passione per la Principessa”.

Un altro insider ha invece dichiarato: “La principessa continua a riprendersi bene e non vede l’ora di tornare alla vita pubblica, preparandosi per un programma leggero di impegni in vista del nuovo anno”.

La reazione di Harry

A proposito di indiscrezioni, una arriva dall’altra parte del mondo, ossia dagli Stati Uniti. Come è emerso Kate avrebbe parlato con Harry in occasione del suo compleanno per trovare una soluzione ai contrasti che lo hanno diviso da suo fratello William e da suo padre Carlo.

Harry e Kate erano molto legati, fino all’arrivo di Meghan Markle e la separazione forzata li ha fatti soffrire molto. Il cancro ha cambiato molto la prospettiva della Principessa del Galles, ha compreso che il tempo è prezioso e che queste tensioni sono inutili e vanno appianate.

Dal canto suo, Harry sarebbe stato sollevato alla notizia della fine della chemioterapia di sua cognata, che avrebbe commentato con queste parole: “Sono molto felice di vederla uscire”.