"Kate Middleton è in crisi con William dopo il tradimento e sta pensando si separarsi": perché la notizia del divorzio non regge

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Il matrimonio tra Kate Middleton e William sarebbe a rischio. I Principi del Galles starebbero cercando di nascondere la crisi sentimentale che stanno attraversando e che potrebbe concludersi con un divorzio. Sembra una notizia inverosimile, ma sono voci che provengono dai media USA. E c’è chi maligna sulla possibile fonte americana del pettegolezzo.

William e Kate Middleton sul punto di lasciarsi

Stando a queste indiscrezioni, William e Kate Middleton sarebbero sul punto di lasciarsi. Il motivo riguarderebbe di nuovo il presunto tradimento del Principe del Galles con Rose Hanbury, una storia che ciclicamente torna a galla da quando nel 2019 era stata resa nota dal Sun e da altri media britannici. Si era infatti ripresentata alla vigilia dell’incoronazione di Carlo e Camilla e poi lo scorso febbraio dopo l’annuncio dell’operazione all’addome della Principessa del Galles.

Nei mesi che seguirono le voci furono messe a tacere per rispetto di Kate che stava lottando contro il cancro. Ma adesso che le sue condizioni di salute sembrano migliorare, dopo che la Principessa ha detto di aver terminato la chemioterapia preventiva.

In realtà, Kate non è ancora fuori pericolo, ma le malelingue non sono state tenute sufficientemente a freno. Così, sulla copertina di una nota rivista americana viene lanciata la notizia che Lady Middleton è ai ferri corti con William e che dopo 9 mesi di trattamenti contro il cancro è venuto per lei il momento di decidere. “Deve decidere cosa fare”, ossia perdonare il marito per la presunta relazione con la Marchesa di Cholmondeley oppure divorziare da lui.

Kate Middleton, perché non divorzierà mai da William

Appare difficile credere a questa situazione di tensione tra William e Kate, soprattutto dopo la dura prova che hanno affrontato con la grave malattia di lei, dalla quale per altro non è ancora uscita. E poi per una storia vecchia di anni, subito finita, ammesso che sia vera. Anche se fosse confermato il flirt di Will, appare evidente che non si tratta di una storia d’amore, come quella che suo padre Carlo aveva con Camilla, quando era ancora sposato con sua madre Diana.

Inoltre, Kate sembra una persona molto pragmatica e una mamma che farebbe di tutto per proteggere i suoi figli e piuttosto sacrificherebbe se stessa pur di non renderli vittime di uno scandalo di dimensioni giganti, come un divorzio.

A ciò si aggiunge il forte senso del dovere che la Principessa del Galles ha nei confronti della Monarchia. Sa benissimo quanto sia importante il ruolo che ricopre a Corte, così come è consapevole che una separazione da William, anche se giustificabile, potrebbe arrecare alla Corona un danno irreparabile.

Divorzio Kate Middleton, la notizia inconsistente

Ammesso poi che la crisi coniugale sia reale, perché William e Kate, anche nelle rare apparizioni insieme degli ultimi mesi, non sembrano affatto sul punto di separarsi. Il video con cui la Principessa del Galles ha annunciato di aver terminato le cure mostra una famiglia e una coppia unita e solidale anche nelle difficoltà. A meno che Will e Kate siano attori professionisti, è difficile pensare che stessero recitando.