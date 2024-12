Kate Middleton, William si dà alla pazza gioia con l’attrice Hannah Waddingham

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Kate Middleton è a casa a terminare i preparativi per Natale e William, costretto per lavoro, si dà alla pazza gioia con l’attrice Hannah Waddingham: giocano insieme a freccette, bevono birra e ridono a crepapelle. Il Principe del Galles ha perso definitivamente il suo contegno.

Kate Middleton a casa, William si dà alla pazza gioia

Chi ha detto che lavorare è pesante? Per William in effetti non sempre lo è, almeno a giudicare le immagini del suo incontro con Hannah Waddingham. Più che un appuntamento di lavoro sembra un incontro tra buoni amici, dove il cerimoniale e le distanze vengono meno. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton vive ancora di gloria dopo il successo del suo concerto di Natale che si è tenuto lo scorso 6 dicembre. Ancora convalescente, dopo il cancro che l’ha colpita a inizio anno, la Principessa del Galles non ha impegni pubblici in agenda fino a Natale quando dovremmo vederla sfilare verso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham, insieme alla Famiglia Reale, per assistere alla messa del 25 dicembre.

Può essere che venga pubblicata qualche foto del suo arrivo a Buckingham Palace alla vigilia quando Re Carlo e Camilla inviteranno i parenti più stretti per scambiarsi i regali. Dunque, occorre aspettare ancora qualche giorno prima di rivedere Kate.

Fonte: IPA

Nel frattempo però i membri senior della Corte proseguono con gli impegni nell’agenda, William compreso. Così, il Principe del Galles ha sorpreso tutti quando è stato mandato in onda un breve filmato dove appare in compagnia dell’attrice Hannah Waddingham. I due stanno collaborando insieme in un nuovo documentario sul Premio Earthshot.

William, birra e freccette con l’attrice Hannah Waddingham

Il programma è andato in onda il 15 dicembre in Gran Bretagna e il 18 negli Stati Uniti. William è comparso in un’introduzione speciale, mentre Hannah è la conduttrice. Dunque, il Principe del Galles, come suo fratello Harry, è pronto a conquistare il piccolo schermo. E per farlo si è prestato per un video promozionale davvero divertente, dove perde ogni “contegno” e si trasforma nel ragazzo della porta accanto. Un atteggiamento molto diverso rispetto alla compostezza che ha ostentato con Kate durante la visita dell’emiro del Qatar e perfino durante il concerto di Natale.

William nel filmato indossa un cardigan blu e una camicia in denim, mentre Waddingham un completo, maglia e pantaloni beige con decoro floreale rosa. I due si sfidano a una partita di freccette e la presentatrice confessa di essere emozionata, perché sta giocando col futuro Re d’Inghilterra. E poi si fanno un giro di birra all’Alexandra Palace, l’iconico luogo di intrattenimento e sport nel nord di Londra, mentre si divertono come matti.

Fonte: IPA

Il video promozionale inizia con William che esce dalla sua auto davanti all’Alexandra Palace mentre la Waddingham dice con un sorriso: “Benvenuti nel mio palazzo! Vogliamo entrare, dare un’occhiata e combinare qualche guaio?“. Il Principe ridacchia e risponde con entusiasmo: “Sì, penso che sia un’idea grandiosa”.

Così sono entrati nel luogo in cui si sono tenute le prime edizioni dei Earthshot Prize, il premio istituito da William con obiettivo la salvaguardia del pianeta. Hanno bevuto le loro birre e dopo essersi divertiti un mondo, hanno iniziato a parlare di cose serie.

Ma prima che la conversazione prendesse toni troppo formali, i due hanno deciso di giocare a freccette. Ovviamente una partita amichevole che però emoziona non poco la presentatrice. Intanto, William cede il primo lancio ad Hannah per studiare la situazione e vedere come se la cava. D’altro canto, Will è terrorizzato da sua moglie Kate, estremamente competitiva e imbattibile in qualunque sport.