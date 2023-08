Kate Middleton e William, la suite “segreta” da 3.300 sterline

Fonte: Getty Images Kate Middleton in verde, gran finale a Wimbledon ma ha occhi solo per loro

Il Principe William, Kate Middleton e i figli George, Charlotte e Louis hanno preso una pausa dagli impegni reali per le vacanze estive. Mentre si conoscono già le destinazioni per il loro agosto, non tutti sanno che quando gli capiterà di partire o di atterrare all’aeroporto di Heathrow avranno a disposizione dei benefici eccezionali. In passato, infatti, la chiacchieratissima famiglia è stata avvistata fuori dalla sfarzosa suite Windsor di Heathrow, il loro “salotto segreto” in aeroporto. Nessun oggetto di lusso viene tralasciato, poiché i visitatori ricevono un trattamento da VIP nella suite, completa di quasi 100 persone che si prendono cura di tutti, dai capi di Stato alle celebrità di primo piano, come riporta la rivista OK!

Tutti i segreti dalla suite di William e Kate a Heathrow

Il Principe e la Principessa di Galles si godono le vacanze estive e si preparano a ricevere il meglio. Per l’occasione dovranno sborsare 3.300 sterline per utilizzare la suite, ma per questo prezzo potranno godere di ben 96 persone che si prenderanno cura di loro e di un menu Michelin stellato. Prima di tutto possono fare affidamento su un eccezionale servizio chauffeur. Non è noto se Kate e William utilizzeranno il servizio auto, considerando il loro status e la loro nutrita squadra di sicurezza, ma l’esperienza VIP inizia già dalla porta di casa. Una BMW top di gamma con autista potrebbe accorrere a prenderli ovunque necessitino o in albergo e condurli a un ingresso privato dell’aeroporto per garantire sicurezza, privacy e discrezione (è così segreto che non sappiamo dove sia).

All’arrivo, pronto ad accoglierli, troveranno un portiere con cappello a cilindro e frac, che manderà i loro bagagli al controllo per poi essere messi al sicuro sull’aereo. Poi saranno accompagnati in una lounge privata a loro servizio. William e Kate si sentiranno come a casa in una lounge di lusso, con ambienti eleganti e opere d’arte curate dalla galleria d’arte Tanya Baxter Contemporary. Inoltre, ci sono un divano morbido, poltrone e un tavolo da pranzo formale, una grande TV e, naturalmente, un bagno privato.

Dal maggiordomo al menù stellato

Per una spesa del genere non dovranno alzare un dito: una squadra di 96 persone sarà a loro disposizione, insieme al maggiordomo privato. Si occuperanno di tutto, anche di servire cibo e bevande. I loro desideri saranno ordini!

Essenziale in una location del genere che anche il cibo sia eccezionale. Dimenticate la solita colazione da bar: Heathrow VIP ha un menù stagionale ideato dallo chef stellato Michelin britannico Jason Atherton. Potrete gustare uno spuntino leggero o una cena a tre portate, accompagnata da un bicchiere di champagne. Priya Malhotra, responsabile di Heathrow VIP, ha dichiarato a Business Insider: “Si può ordinare dal menù quanto si vuole. Potete anche ordinare l’intero menù e svuotarmi la cantina: fatelo pure, ma potrei diventare scontrosa”.

E se alla Principessa dovesse venire voglia di un po’ di compere, i personal shopper saranno a disposizione per aiutarla a comprare qualsiasi cosa desideri nei terminal. L’immigrazione e la dogana si svolgono nella lounge e, soprattutto, si ha a disposizione una corsia di sicurezza personale che, secondo Malhotra, “richiede circa 30 secondi” per essere attraversata. Il servizio completo ha un prezzo sicuramente esclusivo: ricordiamo che tutto questo costa 3.300 sterline (circa 3.850 euro con IVA) a tratta.