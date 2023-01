Kate Middleton al super col cappotto fucsia da 340 euro che piace a tutte

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

Kate Middleton inarrestabile, è di nuovo sulla scena accanto a William durante la visita al banco alimentare di Windsor. La Principessa del Galles ha colto l’occasione per sfoggiare uno dei cappotti della sua collezione. Questa volta si tratta di un soprabito fucsia, firmato Hobbs London, e che può essere acquistato per circa 340 euro.

Kate Middleton al banco alimentare

Dopo aver accolto al castello di Windsor il gruppo di specialisti che si occupano di monitorare le attività della sua Royal Foundation Center for Early Childhood, Kate Middleton è uscita con William per recarsi al banco alimentare della città dove si è prodigata a preparare pacchetti con prodotti alimentari da donare ai più bisognosi.

La coppia è apparsa in perfetta sintonia, nonostante la cattiva pubblicità che Harry le ha fatto con la sua autobiografia Spare. William e Kate sono stati danneggiati dalle rivelazioni del Duca di Sussex, tanto che il loro indice di gradimento presso i sudditi è sceso. Ma d’altro canto, il libro ha rovinato più Harry che ha perso credibilità e forse anche sua moglie Meghan Markle.

William e Kate Middleton, scambio di battute pungenti

In ogni caso, il Principe e la Principessa del Galles hanno voluto dar prova della forza del loro legame, scambiandosi qualche divertente battuta durante la visita. William ha scherzosamente bacchettato Kate, invitandola a non perdere tempo mentre impacchettava i prodotti di genere alimentare per i più bisognosi. Mentre lei lo ha preso in giro per il modo disordinato con cui ha riempito il carrello, come una coppia alle prese con una spesa al supermercato.

La struttura infatti si occupa di sostentare circa 7.000 persone all’anno con il lavoro di 48 volontari che mettono insieme alimenti per chi si trova in uno stato di indigenza.

Il lavoro dell’associazione è personalmente noto a William e Kate, perché la nuova scuola privata dei loro figli, George, Charlotte e Louis, sostiene le attività attraverso la raccolta di fondi e di alimenti con feste. Inoltre, molti degli studenti è impegnata concretamente nel banco alimentare. Naturalmente, i Royal Baby ancora non si sono prestati, ma in effetti sono troppo piccoli. Dunque, ci pensano mamma Kate e papà William.

Kate Middleton, il cappotto fucsia che possiamo avere tutte

Così, per girare tra gli scaffali del banco alimentare e riempire il carrello della spesa a sostegno di chi non riesce più a mantenersi, Lady Middleton ha scelto di sfoggiare un outfit elegante ma anche molto pratico. Il pezzo forte del look è il cappotto fucsia, modello Tilda, di Hobbs London, con tasche laterali e bottoni neri. Il capospalla fa impazzire tutte ed è piuttosto accessibile se si pensa che può essere acquista per circa 340 euro, una cifra ben lontana dai 1.400 euro della giacca di Alexander McQueen o del look in lana arancione da 2.230 euro.

Kate abbina il suo cappotto fucsia a un dolcevita in lana dello stesso colore e dello stesso brand e ai suoi pantaloni neri morbidi e scampanati, con cintura di pelle in vita. Mentre per dare slancio alla figura, la Principessa indossa le décolleté a punta con tacco alto e sottile, secondo il tipico stile di Kate. I gioielli sono ridotti al minimo, piccoli orecchini a cerchio in oro e l’anello di fidanzamento appartenuto a Lady Diana. Mentre i capelli sono portati lisci sulle spalle.