La coppia reale pronta a seguire Harry e Meghan e lasciare per sempre il Regno Unito

Fonte: IPA Harry e Meghan

A breve i Windsor potrebbero fare a meno di altri due illustri e amati membri della loro famiglia. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, Zara e Mike Tindall sarebbero pronti a seguire le orme di Harry e Meghan Markle. Anche la nipote di Re Carlo starebbe valutando insieme al marito il suo trasferimento all’estero. Dove? In Australia, il Paese che li ha fatti incontrare e che i due coniugi hanno sempre considerato una vera e propria casa.

Zara e Mike Tindall vogliono lasciare il Regno Unito

Zara e Mike Tindall, rispettivamente figlia e genero della Principessa Anna, starebbero considerando la possibilità di un trasferimento dall’altra parte del mondo. A Sydney, dove i due si sono incontrati per la prima volta nel 2003 durante la Coppa del Mondo di rugby. Dopo la loro recente visita nella terra dei canguri, i bookmaker inglesi sono sempre più convinti che presto il loro trasferimento sarà permanente.

James Leyfield di Casinos.com ha fatto notare che “durante il loro ultimo viaggio in Australia, Zara ha ammesso che la coppia ‘non avrebbe potuto chiedere un modo migliore per iniziare l’anno’. Il loro legame con l’Australia è profondamente radicato“. Ha dunque ricordato gli inizi romantici della coppia: “Si sono incontrati per la prima volta a Sydney nel 2003, presentati dal cugino di Zara, il Principe Harry, mentre Mike giocava a rugby per l’Inghilterra durante la Coppa del Mondo e Zara si stava godendo un anno sabbatico”.

Leyfield ha aggiunto: “Nonostante un momento down per Mike, visto che era stato eliminato prima della semifinale, i due hanno fatto amicizia e la scintilla è scoccata durante un “pranzo alcolico”. La loro storia sembra quasi una favola: quale modo migliore per iniziare un nuovo capitolo se non tornando dove tutto è iniziato?”.

Una scelta del genere andrebbe però contro i desideri di Anna e del Principe William, che nei prossimi anni vorrebbero un maggiore coinvolgimento della coppia negli affari di famiglia. Pare infatti che la figlia della Regina Elisabetta abbia addirittura chiesto al fratello Carlo di concedere a Zara e al marito un titolo reale dopo aver rinunciato a questa opportunità oltre quarant’anni fa.

Anna aveva preferito non caricare Zara e l’altro figlio Peter Phillips della responsabilità di una carica ufficiale per dar loro una vita il più possibile “normale”. Ma in seguito all’addio di Harry e Meghan Markle e ai problemi di salute di Carlo e Kate Middleton avrebbe cambiato idea. Dello stesso avviso William che, da sempre molto legato ai suoi cugini, pare sia pronto a coinvolgerli attivamente nel suo futuro trono.

Fonte: IPA

Il piano di William per quando diventerà Re

Il Principe William ha un ottimo rapporto con Zara ma soprattutto con il marito Mike e Peter Phillips. L’erede al trono li considera a tutti gli effetti come dei fratelli e ha ricevuto da loro grande sostegno nell’ultimo anno, che è stato devastante per la monarchia britannica. “Persone di cui può fidarsi ciecamente e che dimostrano di esserci per lui quando le cose si mettono male”, ha detto di recente la royal expert Jennie Bond.

“Quando William diventerà Re potrebbe non avere suo fratello al suo fianco, ma avrà una banda di parenti stretti e leali che lo aiuteranno a rappresentare la monarchia. Sono sicura che, ogni volta che potranno, si faranno avanti per aiutare William quando il peso della regalità ricadrà finalmente sulle sue spalle”, ha aggiunto. Ma con un eventuale trasferimento in Australia tutto potrebbe cambiare…