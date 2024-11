Harry e Meghan “snobbano” gli inviti della Royal Family per Natale: dove e con chi trascorreranno le feste

Harry e Meghan avrebbero deciso di non tornare a Londra per Natale, nonostante siano stati invitati a trascorrere le festività con alcuni membri della Royal Family

Si prospetta un altro Natale lontano da Londra per Harry e Meghan: nonostante abbiano ricevuto inviti da diversi membri della Royal Family, i Duchi di Sussex avrebbero deciso di trascorrere le festività negli Stati Uniti. Ma le motivazioni della coppia, in questo caso, sarebbero più che condivisibili.

Harry e Meghan, Natale lontano dalla Royal Family

Manca poco più di un mese al Natale, e anche per le Royal Couple è giunto il momento di decidere con chi trascorrere le festività. A destare molta curiosità sono ovviamente i programmi di Harry e Meghan, che da anni vivono in California, lontani da Londra e dalla famiglia del Principe. Per quanto i rapporti con Re Carlo non sembrino essere idilliaci, in molti sperano che il secondogenito di Diana e la sua consorte trascorrano le festività nel Vecchio Continente, seppellendo l’ascia di guerra. Le possibilità che ciò accada, tuttavia, sarebbero molto scarse.

Parlando al magazine OK!, infatti, l’ex corrispondente Reale Jennie Bond ha rivelato alcuni retroscena sui piani natalizi di Harry e Meghan: “Penso che molte donne preferiscano trascorrere il Natale con le proprie madri. Poiché Doria non ha altri parenti con cui trascorrere le festività, è comprensibile che Meghan voglia stare con lei, il che implica rimanere in California. Non credo che Doria intenda trascorrere un periodo così speciale con persone che conosce appena, ovvero gli Spencer”.

Secondo alcune indiscrezioni, Charles Spencer, fratello di Lady Diana, avrebbe invitato la coppia ad Althorp House, luogo visitato da Harry anche lo scorso agosto. I Duchi, tuttavia, sarebbero intenzionati a declinare l’offerta: “È bello pensare che, qualunque sia la sua decisione, Harry avrebbe comunque la possibilità di trascorrere il Natale in UK con suo zio, sebbene io stessa non abbia motivo di credere che Charles abbia realmente chiesto a lui e Meghan di andare” ha ribadito Bond.

Come sarà il Natale di Harry e Meghan in California

Piuttosto improbabile, secondo l’esperta, anche la possibilità di un viaggio nel Vecchio Continente, a meno che non si tratti di una visita in Portogallo ad Eugenie di York e suo marito Jack: “Credo comunque che Eugenie voglia stare a Londra con sua madre Sarah Ferguson”. Insomma, sembrerebbe quasi certa la permanenza di Meghan ed Harry in California, e non si tratterebbe comunque della prima volta in cui la coppia “snobberebbe” gli inviti della Royal Family.

Da quando si sono allontanati da Londra, i due hanno sempre trascorso il Natale negli USA, e Meghan manca nel Regno Unito dal settembre 2022, e più esattamente dai funerali di Elisabetta II: “In definitiva penso che Meghan, Harry e i loro bambini passeranno il Natale con Doria a Montecito. Sarà probabilmente un’occasione per riflettere per Harry – lui ha spesso scritto della “nostalgia” provata per i periodi in cui era insieme con la sua famiglia in UK. Ma, come tutti i genitori sanno, quando si hanno dei bambini che si affannano a correre, aprire regali e sono estremamente emozionati per il Natale, non c’è altro a cui pensare se non a come renderli felici ed evitare che litighino tra loro. Quindi, immagino, che i Duchi trascorreranno un Natale divertente e soleggiato a Montecito”.