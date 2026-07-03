La famiglia reale del Marocco in vacanza a Capri, c’è anche la “Principessa fantasma”

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Getty Images Lalla Salma del Marocco

Capri si è trasformata velocemente in una delle località più sorvegliate d’Italia. A sorpresa, Lalla Salma è arrivata sull’isola insieme ai figli, l’erede al trono Moulay Hassan e la Principessa Lalla Khadija, per una vacanza all’insegna della massima discrezione. Un’apparizione che ha immediatamente attirato l’attenzione internazionale, anche perché negli ultimi anni le uscite pubbliche dell’ex moglie di Re Mohammed VI sono diventate sempre più rare. Tanto da conquistarsi l’appellativo di “Principessa fantasma”.

La famiglia reale del Marocco in vacanza a Capri

La famiglia reale del Marocco è sbarcata a Capri nella serata del 1° luglio al porto di Marina Grande a bordo del Polaris, un’unità veloce della compagnia SNAV noleggiata per l’occasione. Ad accompagnare Lalla Salma e i due figli un numeroso entourage.

Fin dall’arrivo, l’organizzazione è apparsa decisamente imponente. Il porto è stato preventivamente blindato con un importante dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità italiane per garantire la privacy della famiglia reale marocchina.

Ad accogliere gli ospiti c’era anche il sindaco di Capri, Paolo Falco, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e alle forze dell’ordine. Dopo lo sbarco, il convoglio composto da auto di sicurezza e minivan ha rapidamente lasciato Marina Grande per raggiungere alcune ville private affittate per il soggiorno estivo.

A quanto pare la famiglia trascorrerà diversi giorni sull’isola, che conferma il suo status di destinazione più esclusiva del Mediterraneo.

A colpire è stata anche l’immagine della Principessa: Lalla Salma indossava un lungo abito giallo a fiori, completato da un grande cappello di rafia che le copriva il volto, mentre la figlia Lalla Khadija è apparsa senza velo, con un look moderno e informale.

La nuova vita dell’ex moglie del Re del Marocco

La presenza di Lalla Salma a Capri riporta inevitabilmente l’attenzione su una delle figure più enigmatiche delle monarchie contemporanee. Quando sposò Mohammed VI, fece la storia del Marocco diventando la prima moglie di un sovrano alawita a essere presentata ufficialmente al pubblico e a ricevere il titolo di “Lalla”, riconoscimento riservato alle principesse della famiglia reale.

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Per anni è stata considerata il volto della modernizzazione della monarchia marocchina, impegnandosi in iniziative dedicate alla salute, all’istruzione e alla promozione dei diritti delle donne nel mondo arabo. Poi, improvvisamente, la scomparsa dalla scena pubblica.

L’ultima apparizione ufficiale risale infatti alla fine del 2017. Nei mesi successivi, in occasione dell’intervento chirurgico al cuore subito da Mohammed VI a Parigi, la sua assenza alimentò le indiscrezioni su una crisi ormai irreversibile. Nel 2018 il divorzio, che non è mai stato confermato ufficialmente dal Palazzo Reale di Rabat. A parlare chiaro il fatto che Lalla sia stata eliminata gradualmente dall’agenda reale.

Il motivo della rottura? Secondo rumors, la separazione sarebbe stata causata dai continui conflitti con le sorelle del sovrano, che non avrebbero mai pienamente accettato una donna di origini borghesi a corte.

Nonostante non ricopra più alcun incarico ufficiale nella monarchia marocchina, Lalla Salma continua a mantenere un ruolo di assoluto rilievo.

Il motivo è strettamente legato ai figli, in particolare al principe ereditario Moulay Hassan, oggi 23enne e destinato a succedere al padre sul trono del Marocco. In qualità di madre del futuro sovrano, la Principessa conserva infatti uno status particolarmente prestigioso e continua a beneficiare di importanti tutele.

IPA

Le rare fotografie diffuse negli ultimi anni hanno sempre ritratto la 48enne quasi esclusivamente durante viaggi privati all’estero, tra New York, Parigi, la Grecia e altre località esclusive. Anche la vacanza a Capri segue questo schema: nessun evento ufficiale, nessuna dichiarazione pubblica, soltanto immagini rubate che testimoniano una presenza destinata comunque a far parlare.