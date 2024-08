Il Duca del Gloucester compie 80 anni

Fonte: Getty Images Richard, Duca del Gloucester

Come per la cugina Elisabetta II, alla cui nascita non era prevista la sua ascesa al trono, anche il Principe Richard non sarebbe dovuto diventare Duca del Gloucester, in quanto fratello minore, ma gli eventi a volte possono stravolgere la vita.

Da quando Re Carlo III ha limitato le sue uscite pubbliche a causa del tumore, gli altri working royal – coloro che lavorano per la Corona – hanno aumentato i loro impegni ufficiali per sostenere il Re. Uno di questi è il Duca del Gloucester, che sta per tagliare un grande traguardo, i suoi primi 80 anni.

Nel maggio 2023, il Duca ha assistito all’incoronazione di Re Carlo III ed è uno dei soli cinque membri della famiglia reale ad aver preso parte sia all’incoronazione di Carlo, sia a quella della Regina Elisabetta nel 1953, gli altri quattro reali sono: il Duca di Kent, il Principe Michael, la Principessa Alexandra e lo stesso Carlo.

Richard Alexander Walter George – questo è il suo nome completo – è il figlio minore del Principe Henry, Duca del Gloucester, terzo figlio di re Giorgio V e della Regina Mary, e di Alice Montagu Douglas Scott, figlia del 7° Duca di Buccleuch ed è nato il 26 agosto 1944. Suo fratello, il Principe William era più grande di lui di quasi tre anni.

Quando Richard aveva solo quattro mesi, suo padre è stato nominato Governatore Generale dell’Australia ed è proprio nella terra dei canguri che la famiglia ha trascorso i due anni successivi, tornando poi in Inghilterra nel 1947.

A Barnwell Manor, la loro tenuta di 2.500 acri nelle campagne inglesi, il Duca e la Duchessa hanno cresciuto i loro figli in libertà e con la minor formalità possibile. Il momento clou dell’estate per la famiglia Gloucester era una settimana al castello di Balmoral, dove i principi William e Richard giocavano con il Principe Carlo e la Principessa Anna.

Secondo il mensile Majesty, proprio il Castello scozzese è stato teatro di un episodio esilarante: una volta Anna, all’età di circa cinque anni, è entrata nella camera da letto di Richard mentre lui si stava preparando per uscire indossando il kilt e una volta afferrato il dirk, (tipico pugnale scozzese), dalla sua calza lo ha conficcato nel materasso esclamando: “Ho sempre voluto farlo”. Richard ha preso la colpa, spiegando in seguito che non avrebbe potuto fare la spia.

Suo fratello maggiore, il Principe William del Gloucester, era in linea di successione per ereditare il titolo del padre, per cui Richard aveva progettato una carriera professionale al di fuori della famiglia reale.

Una carriera fuori dalla famiglia reale

Da piccolo è stato educato a casa prima di frequentare la Wellesley House a Broadstairs e poi il celebre college Eton. Durante gli studi universitari in architettura, a Cambridge, ha incontrato la sua futura moglie.

Birgitte van Deurs è nata a Odense, in Danimarca, nel 1946. Quando ha conosciuto il Principe, Birgitte si trovava a Londra perché aveva iniziato a lavorare presso l’Ambasciata danese. Richard è stato subito attratto da questa giovane donna timida e la storia d’amore è sbocciata in poco tempo.

L’amore danese

La Regina Elisabetta ha dato al Duca il permesso di sposare Birgitte – ora Duchessa del Gloucester – nel 1972 e in questa occasione il New York Times ha pubblicato la notizia con il titolo: “Il cugino della Regina sposerà una segretaria”. La coppia ha annunciato il fidanzamento il 15 febbraio 1972 e il matrimonio è stato celebrato l’8 luglio dello stesso anno nella chiesa di St Andrew’s a Barnwell.

Si è trattato di un evento modesto per gli standard reali: la stampa era esclusa dalla funzione religiosa e gli invitati erano pochi e selezionati. Al momento del matrimonio Birgitte è diventata membro della Chiesa d’Inghilterra e cittadina britannica, assumendo il trattamento e il titolo di S.A.R. Principessa Richard del Gloucester.

Da architetto a Duca del Gloucester

Dopo aver conseguito la laurea, il Principe Richard è diventato socio di uno studio di architettura a Londra nel 1972, lo stesso anno in cui il fratello maggiore, il Principe William ha perso la vita in un incidente aereo. In seguito a questa disgrazia, Richard ha dovuto lasciare lo studio per assumere maggiori incarichi reali e quando è morto il padre, il 10 giugno 1974, Richard e Birgitte sono diventati Duca e Duchessa del Gloucester.

In poco tempo la vita del Principe Richard e della moglie Birgitte è cambiata totalmente: si sono trasferiti in un grande appartamento a Kensington Palace, utilizzando Barnwell Manor, la casa della madre di Richard, come rifugio per i fine settimana. Per anni, lui e la sua famiglia hanno vissuto nello spazioso Appartamento 1, ma nel 2019 i Duchi del Gloucester si sono trasferiti nelle Vecchie Scuderie, una residenza più piccola situata anch’essa all’interno di Kensington Palace.

Mentre crescevano i loro tre figli Alexander, Conte di Ulster, Lady Davina e Lady Rose, i Duchi del Gloucester sono diventati working royal a tempo pieno. Oggi, il Duca rappresenta la famiglia reale alle funzioni ufficiali quando il monarca non può essere presente e sostiene molti enti e associazioni.

Secondo il sito web della famiglia reale: “Il Duca del Gloucester svolge un numero significativo di doveri pubblici e intraprende centinaia di impegni ufficiali nel Regno Unito e all’estero ogni anno. Il Duca è associato a oltre 150 enti di beneficenza e organizzazioni. I suoi patrocini riflettono i suoi interessi professionali e personali, che includono questioni umanitarie internazionali, patrimonio e ambiente edificato e veterani militari. Molti dei patrocini del Duca sono correlati all’architettura e alla conservazione, entrambi settori in cui il Duca rimane profondamente interessato”.

Come cugino di primo grado della Regina Elisabetta II, il Duca è stato spesso chiamato a rappresentare la monarca in patria e all’estero. Nel 2013, i Duchi del Gloucester hanno rappresentato Elisabetta II all’insediamento di Papa Francesco. Dal 1979, anno in cui è iniziata la compilazione dei registri, il Duca del Gloucester ha assunto oltre 8.600 impegni reali.

Dal 2018, il Duca è Cancelliere dell’Università di Worcester e nel 1997 è stato nominato Cavaliere del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera e Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano e negli anni ha ricevuto onorificenze dai monarchi di Norvegia e di Svezia.

Nel 1995 i costi crescenti hanno costretto il Duca ad affittare Barnwell Manor e a trasferire la madre, la Principessa Alice, a Kensington Palace, dove è morta all’età di 102 anni nel 2004. Nel 2022, i Gloucester hanno messo in vendita Barnwell Manor, per 4,75 milioni di sterline. Recentemente è stato riportato che la proprietà è stata è stata venduta, presumibilmente a un prezzo ridotto.

Il Duca ha pubblicato tre libri di fotografie: On Public View (1970), incentrato sulle statue di Londra, The Face of London (1973) e Oxford e Cambridge (1980). Al di fuori del lavoro, il Duca e la Duchessa del Gloucester amano assistere all’opera di Glyndebourne. Nelle serate in cui non ci sono impegni ufficiali, spesso cenano davanti alla televisione, come una normale famiglia. I Duchi sono anche nonni: i matrimoni dei tre figli hanno dato alla coppia ben sei nipoti.

Nonostante l’età, la pensione non è nelle corde del Duca che continua a sostenere la monarchia e il nuovo Re, servendo il suo Paese a tempo pieno.