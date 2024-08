Charlotte Casiraghi compie 38 anni, l’icona di stile che rinnova il glamour reale

Fonte: Getty Images charlotte casiraghi, la musa di Chanel compie 38 anni

Montecarlo si risveglia sotto i riflettori, perché oggi si celebra il 38esimo compleanno di Charlotte Casiraghi, un’icona di eleganza che continua a ridefinire il significato di glamour reale. Nata il 3 agosto 1986, Charlotte è molto più di una principessa monegasca; è una musa della moda, una filosofa e una madre devota, con un’influenza che si estende ben oltre i confini del piccolo principato di Monaco.

Un compleanno di riflessione e forse di nuovi inizi

Questo compleanno segna un momento di riflessione per Charlotte Casiraghi, dopo la separazione da Dimitri Rassam. La coppia, che si era unita in matrimonio nel 2019 con una cerimonia che aveva catturato l’immaginazione di molti, è stata recentemente al centro dell’attenzione mediatica. Ad acuire le voci su un loro allontanamento, l’assenza di Dimitri al compleanno del principe Alberto di Monaco.

Secondo quanto riportato da Voici, già a gennaio erano emerse voci di una possibile separazione tra Charlotte e Dimitri. Fonti interne affermano che la coppia stava attraversando una crisi da tempo e che sarebbe stata Charlotte a decidere di porre fine alla relazione. Un insider ha rivelato che Dimitri, uno dei maggiori produttori cinematografici francesi, trascorreva la maggior parte del tempo a lavorare, il che ha reso difficile per la coppia mantenere una vita familiare normale, creando un peso emotivo per Charlotte. Da pochi mesi ha cominciato una nuova frequentazione con lo scrittore Nicolas Mathieu.

Un’eredità di eleganza e di sostenibilità

Figlia della principessa Caroline di Monaco e dell’imprenditore Stefano Casiraghi, Charlotte ha ereditato la bellezza e il portamento iconico della nonna, Grace Kelly. Con un’eleganza innata, Charlotte è diventata una delle figure più influenti nel panorama della moda contemporanea. Dal 2020, è ambasciatrice per Chanel, tanto che è apparsa all’ultima sfilata autunno-inverno 24/25.

Oltre alla moda, Charlotte è una fervente sostenitrice della cultura e dell’istruzione. Laureata in filosofia alla Sorbona, ha fondato Ever Manifesto, una pubblicazione che esplora la sostenibilità nel mondo della moda. La sua passione per la cultura e l’ambiente è evidente nei suoi discorsi pubblici e nei progetti che sostiene. Questa combinazione di impegno intellettuale e sensibilità estetica fa di Charlotte una vera pioniera del glamour sostenibile.

In questo senso per Charlotte Casiraghi collaborare anche con Chanel ha perfettamente senso, dato il suo forte impegno verso la sostenibilità e la moda etica, aspetti che stanno diventando sempre più centrali anche per la maison francese. Chanel si è impegnata a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050 e ha già reso le sue operazioni globali neutrali dal punto di vista delle emissioni di carbonio nel 2020​. Inoltre, l’azienda sta investendo in tecnologie innovative e materiali sostenibili, come dimostrato dalla collaborazione con Evolved By Nature per sviluppare alternative biodegradabili e con Sulapac per creare packaging eco-friendly​.

Tutte le volte in cui Charlotte Casiraghi è stata un’icona di stile

Uno degli esempi più memorabili è il suo look da cavallerizza, che fonde l’eleganza con l’abbigliamento da equitazione. Charlotte ha reso popolare il cosiddetto “equestrian chic,” un mix di stivali alti, giacche eleganti e pantaloni attillati, ispirando collezioni di moda che hanno adottato questi elementi per trasmettere un senso di classe e raffinatezza.

Anche il suo abito a pois firmato Saint Laurent al Ballo della Rosa del 2018 è diventato iconico. I suoi look casual hanno ispirato una rinascita del pattern a pois nel settore del prêt-à-porter, con molti designer che hanno integrato questo stile nelle loro collezioni .

Un altro esempio è il suo abito Chanel indossato al Festival di Cannes nel 2021, che ha riscosso ampi consensi per il suo design classico ma moderno, influenzando la moda da red carpet con un ritorno a silhouette sofisticate e minimaliste .

Inoltre, Charlotte è spesso associata a un look casual chic, caratterizzato da camicie di seta, jeans aderenti e accessori di lusso, uno stile che molte donne hanno cercato di emulare, confermando il suo ruolo di musa ispiratrice per il pubblico e i designer di tutto il mondo.