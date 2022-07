Charlene di Monaco e Alberto mano nella mano: la foto per l’anniversario è glaciale

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Norvegia: il tailleur nero e il gesto per Alberto

I sorrisi ci sono, anche le mani intrecciate, ma la foto resta comunque glaciale. Charlene di Monaco e Alberto festeggiano gli undici anni di matrimonio e pubblicano uno scatto realizzato dale fotografo Eric Mathon per l’occasione. Una foto che non riesce a mettere a tacere le voci di crisi che continuano incessanti a soffiare sul casato monegasco.

Charlene di Monaco e Alberto la foto per l’anniversario non convince

Rigidi, poco spontanei: nonostante sul volto di entrambi campeggi un sorriso e si tengano per mano, lo scatto che ritrae Charlene di Monaco e Alberto non riesce del tutto a mettere a tacere le tante voci che parlano di crisi nella coppia.

Si tratta di una fotografia ufficiale, realizzata Eric Mathon per celebrare gli 11 di matrimonio tra la ex nuotatrice sudafricana e il Principe.

I due sono convolati a nozze il 2 luglio del 2011, la cerimonia civile invece era stata celebrata il giorno precedente. E i royal addicted non possono certamente dimenticare le lacrime di Charlene, che quel giorno avevano stupito e colpito tutti.

Del resto stare sotto le luci della ribalta significa anche che ogni gesto viene analizzato e intrepretato: senza dubbio una situazione non propriamente facile.

E negli ultimi mesi, da quando la Principessa è tornata a farsi vedere in pubblico dopo i problemi di salute e la lontananza forzata dal Principato, hanno tentato in diversi modi di placare ogni dubbio, di mettere un punto alle voci di crisi di coppia.

Tra gli ultimi gesti un bacio sulle labbra, scambiato in pubblico, durante il viaggio di Stato della coppia in Norvegia. Un gesto che era apparso spontaneo, a differenza di quelli dei mesi precedenti che erano stati ritenuti frutto di uno studio, come aveva fatto notare anche l’esperta di linguaggio del corpo Judi James. Ma non il bacio a Oslo, arrivato inaspettato e con qualche scambio di tenerezze tra i due.

Ora l’anniversario di matrimonio, dopo che il decimo era stato festeggiato a distanza perché lei era bloccata in Sudafrica a causa dei problemi di salute che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi. Ma lo scatto non convince del tutto, anche questa volta i due sembrano non essere pienamente a proprio agio.

Charlene di Monaco, lo splendido abito

Una cosa, però è certa, Charlene è stupenda e sembra proprio aver recuperato la grinta e la bellezza che l’hanno contraddistinta da sempre. Nello scatto ufficiale un lungo abito verde, che si intona alla perfezione con il suo incarnato, le fascia il corpo statuario. Focus sul décolleté grazie alle due fasce che le coprono le spalle e al vestito che si stringe in vita. La gonna – invece – è lunga, morbida e arriva fino a terra. A completare il tutto dei graziosi volant sui fianchi. Trucco leggerissimo, per un look che – se si esclude il sontuoso abito – appare minimal anche nella scelta dei gioielli.

Un outfit decisamente diverso rispetto alla jumpsuit rosso fuoco sfoggiata spiaggia del Larvotto, in occasione del Water Safety Day. Piedi rigorosamente nudi, colore del rossetto identico al look e occhiali da sole: una vera diva. Una scelta di stile molto rock e grintosa, che mostra una delle tante anime della Principessa.