Le nostre città sono ricche di posti dove gustare menù che vengono da culture lontane. Ci piacciono così tanto perchè forse abbiamo qualcosa in comune con loro: scopri cos'è con il test che ti porta in giro per le cucine del mondo per scoprire quale ti somiglia

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test Quale cucina esotica ti rappresenta?

Sarebbe bello poter schioccare le dita e, come in un film fantastico, trovarci in un attimo all’altro capo del mondo per visitare terre, tradizioni e popolazioni lontane da noi. Ancora è presto per questi viaggi da “teletrasporto” ma, se non possiamo fare un reale soggiorno in una regione del mondo che ci interessa, possiamo comunque avere un approccio con le culture diverse dalla nostra attraverso il cibo. Quello che mangiamo, infatti, parla di noi, delle nostre abitudini, delle nostre radici. E così, andando a cena in un ristorante cinese o messicano, indiano o libanese, giapponese o indonesiano, argentino o brasiliano, entriamo in contatto – anche se per il breve tempo di un pasto – con le usanze e la mentalità di persone non solo diverse da noi, ma anche con una storia millenaria alle spalle, spesso più antica della nostra.

Dal gusto alla storia

Da questi incontri “gastronomici” si esce sazie ma anche incuriosite, con la voglia di studiare quelle ricette esotiche ma anche di saperne di più su chi le prepara ogni giorno, utilizzando ingredienti che fanno parte delle loro consuetudini alimentari da millenni, come le spezie per gli orientali, fin dall’antichità alla base di tutta la rete di commerci da Est verso il bacino mediterraneo e l’Europa; oppure il peperoncino per i messicani, ingrediente che arriva dagli antichi imperi Maya e Aztechi, o anche la soia per i cinesi, il cui uso risale ad almeno cinquemila anni fa.

Caratteristiche in comune

Insomma, l’approccio con le cucine esotiche ci porta a spasso nel tempo e nello spazio. E, anche se siamo legate alle nostrane fettuccine, pizza e lasagne, tutte possiamo essere conquistate da una pietanza etnica. Cosa ci attrae in un onigiri, un burrito, un cheeseburger, un’empanada? A parte il buon sapore, è forse qualcosa che, nella cultura che l’ha prodotto, è simile a noi: il rigore dei giapponesi, l’intraprendenza degli americani, la disponibilità dei messicani, la cortesia dei cinesi, ovvero caratteristiche di popoli lontani che si percepiscono nelle loro cucine tipiche. Per scoprire qualche cibo esotico ti rappresenta di più (e perché) gioca con il test che ti svela il legame segreto tra te e una gastronomia straniera in particolare!