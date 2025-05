Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Test: In amore fai tu le regole del gioco?

Per costruire una relazione d’amore solida e soddisfacente bisogna andare oltre la passione iniziale, l’innamoramento totale che toglie il sonno, l’annebbiamento del resto del mondo in favore della messa a fuoco selettiva ed esclusiva dell’oggetto del nostro sentimento. Occorre anche costruire un equilibrio tra le diverse personalità e le rispettive esigenze, in un gioco di dare e avere, capire e accettare, sentirsi tutt’uno ma anche due persone ben distinte. Mica facile!

Un codice non scritto

Tra due persone che si amano di solito si crea una sorta di codice di comportamento non scritto, in cui le “regole” condivise segnano la vita della coppia. L’amore è un incontro tra due persone, non una competizione a chi fa la mossa più “azzeccata” e nemmeno a chi impone la regola più furba. È un viaggio in cui spesso si ricorre al compromesso e alla mediazione – e talvolta nemmeno ci si accorge di farlo. Si sa però che in ogni coppia c’è chi è più determinato e chi più accondiscendente, chi è più leader e chi più mediatore: è un bilanciamento continuo che è insito nella natura di ogni relazione umana.

Ogni coppia è un team

Dall’esterno può sembrare che la direzione la decida un solo partner: “In quella coppia decide tutto lei!” dice la gente, oppure “Lui pensa a tutto, lei lo lascia fare!”, ma non è mai vero. Ogni coppia che funziona è un team che, grazie a un confronto aperto, fa le scelte migliori e rafforza il legame, sempre nel rispetto e nell’attenzione reciproci. Le regole si scrivono insieme, anche se è vero che talvolta uno dei due sia più determinato circa la rotta da seguire.

E tu come ti comporti? Gioca con il test e scopri se stabilisci tu le regole della tua love, sei più incline a condividere le decisioni o preferisci lasciar fare al tuo partner.