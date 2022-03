Sogni lucidi: come pilotare i sogni e modificarli coscientemente

I sogni lucidi sono quei sogni che si verificano nel momento in cui una persona, pur sognando, riesce a prendere il controllo dei propri sogni, così da agire all’interno di essi in maniera consapevole. Ma cosa accade durante i cosiddetti sogni lucidi e, soprattutto, come imparare a gestirli nel modo giusto? Questo articolo risponderà a queste due domande.

Cosa accade nel cervello durante i sogni lucidi

Nonostante siano disponibili diversi studi sui sogni lucidi, ci sono ancora tanti aspetti che andrebbero approfonditi. Tuttavia una cosa la possiamo dire con certezza: la capacità di sviluppare sogni lucidi dipende dall’attività della corteccia prefrontale.

Infatti, durante i sogni normali, ovvero quelli non lucidi, i soggetti sono consapevoli degli oggetti e eventi nello stato onirico, ma non sono consapevoli di stare sognando. Tutto ciò accade perché questa fase è caratterizzata da livelli più bassi di attività corticale.

Nei sogni lucidi, invece, il soggetto è consapevole di star sognando e, nella maggior parte dei casi, riesce addirittura ad esercitare il controllo su ciò che avviene in questi sogni. In questi momenti, nonostante il soggetto stia dormendo, i livelli di attività corticale sono elevati, proprio come quando il soggetto è sveglio: ecco perché i sogni lucidi vengono anche definiti come uno “stato ibrido di sonno-veglia”.

Come imparare a gestire i sogni lucidi

Negli ultimi anni sempre più persone desiderano fare i cosiddetti sogni lucidi per vivere esperienze nuove. Tuttavia, non tutti riescono in questa impresa. Se anche tu desideri imparare a “pilotare” i tuoi sogni, puoi provare ad applicare i consigli riportati qui di seguito.

Vai a dormire ad un orario ragionevole . I sogni lucidi avvengono, di solito, nella fase REM, ovvero la fase in cui si verificano i sogni; tuttavia, se dormi poco o ti svegli di frequente durante la notte i cicli REM potrebbero essere interrotti e, di conseguenza, fare sogni lucidi diventerebbe quasi impossibile.

. I sogni lucidi avvengono, di solito, nella fase REM, ovvero la fase in cui si verificano i sogni; tuttavia, se dormi poco o ti svegli di frequente durante la notte i potrebbero essere interrotti e, di conseguenza, fare sogni lucidi diventerebbe quasi impossibile. La mattina, appena sveglia, cerca di ricordare cosa hai sognato, così da memorizzare quanti più dettagli possibili che ti aiuteranno a pilotare i sogni successivi.

così da memorizzare quanti più dettagli possibili che ti aiuteranno a pilotare i sogni successivi. Ogni mattina, scrivi i tuoi sogni in un diario . Dopo esserti svegliata e aver ricordato cosa hai sognato, scrivi i tuoi sogni in un diario, riportando quanti più dettagli possibili. Dopo di che, con una certa regolarità, esamina attentamente i tuoi sogni, così da individuare schemi ricorrenti .

. Dopo esserti svegliata e aver ricordato cosa hai sognato, scrivi i tuoi sogni in un diario, riportando quanti più dettagli possibili. Dopo di che, con una certa regolarità, esamina attentamente i tuoi sogni, così da individuare . Esegui test di realtà . Se hai visto il film con Leonardo Di Caprio intitolato “Inception”, sicuramente ti ricorderai di come, per distinguere il sogno dalla realtà, utilizzava un totem ; se questo si fermava, il personaggio si trovava nel mondo reale ma se, invece, continuava a girare all’ infinito, allora significava che stava sognando. Puoi fare la stessa cosa anche tu: prova a fare qualcosa che non potresti fare nella vita reale come, ad esempio, accendere le luci con il pensiero o passare attraverso i muri.

. Se hai visto il film con Leonardo Di Caprio intitolato “Inception”, sicuramente ti ricorderai di come, per distinguere il sogno dalla realtà, ; se questo si fermava, il personaggio si trovava nel mondo reale ma se, invece, continuava a girare all’ infinito, allora significava che stava sognando. Puoi fare la stessa cosa anche tu: prova a fare qualcosa che non potresti fare nella vita reale come, ad esempio, accendere le luci con il pensiero o passare attraverso i muri. Gioca ai videogiochi , anche se con moderazione. Secondo recenti studi, giocare ai videogiochi aiuta a fare sogni lucidi, in quanto ci insegnano ad agire in una realtà alternativa e affrontare situazioni nuove.

, anche se con moderazione. Secondo recenti studi, giocare ai videogiochi aiuta a fare sogni lucidi, in quanto ci insegnano ad e affrontare situazioni nuove. Prima di andare a letto dedica un po’ di tempo alla meditazione, così da distaccarti dai problemi quotidiani ed avere una maggiore consapevolezza di te stessa.

Ci vorrà tempo per imparare a “gestire” i tuoi sogni; tuttavia, seguendo questi consigli imparare a farlo sarà sempre più semplice.

A cura di Andrea Carubia