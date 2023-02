Il segreto della felicità? Cambiare vita ogni 10 anni

Fonte: iStock Il segreto della felicità

La bramiamo, la desideriamo e la inseguiamo per tutta la vita, ma cos’è, esattamente, la felicità? Qualcuno la descrive come la realizzazione dei sogni grandi e straordinari, altri come un atteggiamento di profonda gratitudine verso tutto ciò che si ha, altri ancora come soddisfazione o serenità. L’etimologia della parola stessa, che deriva dal latino, ci suggerisce il suo significato: abbondanza, ricchezza e prosperità.

Forse non riusciremo mai, attraverso le parole, a descrivere cos’è la felicità. Quello che sappiamo per certo, però, è che questo continuo inseguire a volte quasi in maniera ossessiva, ci fa perdere tante, troppe occasioni, per essere felici davvero. E allora, dove non arrivano le nostre esperienze, ci pensa la scienza a insegnarci come esserlo davvero.

Secondo lo psichiatra Nassir Ghaemi, infatti, esiste un segreto per fare nostra la felicità, e sta nell’uscire dalla comfort zone e cambiare vita ogni 10 anni.

Rinunciare al successo per inseguirne di nuovi

“Dovresti cambiare quello che fai, o come vivi, ogni dieci anni perché il più grande ostacolo al successo non è il fallimento, è il successo”. Con queste parole, pubblicate sulla rivista Psychology Today , lo psichiatra Nassir Ghaemi ha provato a risolvere il più grande enigma di sempre, quello che ci porta a capire cos’è la felicità e come ottenerla.

Secondo l’esperto, infatti, c’è un momento preciso nella in cui tutti dovremmo affrontare il cambiamento più grande di sempre. Uscire dalla nostra comfort zone ed esplorare l’ignoto stravolgendo completamente ciò che facciamo e ciò che siamo diventati. E questo periodo corrisponde a una decade. Secondo Nassir Ghaemi c’è una stagione per tutto, e quella della felicità dura 10 anni.

Una volta raggiunti gli obbiettivi, e realizzato i desideri di una vita, infatti, la maggior parte di noi tende a goderseli, come è giusto che sia. Il vero problema nasce poi quando, dopo aver ottenuto tutto ciò che volevamo, ci lasciamo cullare dalle sicurezze che appartengono a quella zona di comfort che ormai è diventata la nostra sede abituale. È proprio in quel momento che perdiamo il bello di ciò che deve avvenire, perché per restare aggrappati al successo ottenuto fino a quel momento, rinunciamo a inseguirne di nuovi.

Cambiare vita ogni 10 anni: è questo il segreto della felicità

Quando raggiungiamo un obbiettivo o realizziamo un sogno ci fermiamo lì, nel punto esatto dove risiede la nostra felicità, con la speranza e l’illusione di poter cristallizzare quel momento. E non possiamo biasimarci per questo, soprattutto se arrivare fino a quel punto ci è costato impegno e fatica.

Questo, però, secondo Nassir Ghaemi è quello che ci impedisce davvero di essere felici anche successivamente. Quel successo, per quanto grandioso, straordinario e soddisfacente sia stato, rischia di impedire l’arrivo di altri e nuovi successi che potrebbero darci ancora più gioia.

Certo, se le cose non vanno come vogliamo, e siamo invasi da una crescente insoddisfazione, nulla ci impedisce di provare a cambiarle e di sperimentare nuove possibilità. Quello che però dovremmo imparare a fare davvero, è correre qualche rischio anche e soprattutto quando tutto va bene, perché questo ci espone all’opportunità di ottenere una felicità ancora più intensa rispetto a quella provata prima.

Difficile? Molto, ma non impossibile. Magari non cambieremo radicalmente la nostra vita ogni decade, come Ghaemi suggerisce, però potremmo comunque raccogliere l’invito a fare un salto nel buio ogni tanto. Chissà che così potremmo cogliere nuove e sorprendenti possibilità per essere felici.