Ho 23 anni e da poco mi sono fidanzata con un mio coetaneo. Lavoriamo entrambi tutto il giorno ma abbiamo comunque del tempo per noi. San Valentino mi è sempre sembrata una festa “finta” però quest’anno avrei voglia di festeggiarlo, perché noi ci siamo messi insieme proprio un 14, ma di sette mesi fa. Cosa posso fare di bello e un po' fuori dagli schemi?

123RF San Valentino: idee "wow" per sorprendere chi amiamo

A prescindere dall’età che abbiamo o da quanto tempo siamo insieme, dovrebbe essere sempre una buona idea festeggiare insieme il giorno dedicato al concetto universale di amore romantico. In tempi cupi come questi, in cui sembra più importante parlare di guerra e odio invece che di pace e amore, decidere di onorare il sentimento più rivoluzionario e potente che esista è una scelta molto significativa.

Per Valentino l’amore non conosce barriere

La forza dell’amore tra due persone è ben rappresentata da una delle leggende legate a San Valentino, Vescovo di Terni. Si narra che egli fu il primo religioso a celebrare l’unione fra un legionario pagano e una giovane cristiana, due persone che avrebbero dovuto odiarsi e che invece ebbero il coraggio di unirsi nel nome dell’amore (anche se lei morì di tisi subito dopo, altro che Romeo e Giulietta!). Basterebbe questo per tributare un omaggio al 14 febbraio, giorno della morte di Valentino, ucciso nel 273 per i suoi atti di ribellione all’impero romano che vietava queste unioni.

Possiamo anche cedere al richiamo commerciale dei regali fatti “perché si deve”, fiori dell’ultimo minuto, cioccolatini che resteranno nella scatola o pupazzi indefinibili. Ma possiamo anche celebrare l’amore di coppia in un modo più originale, dolce e condiviso, per rendere omaggio alla sua forza soprendente e indomita che supera differenze e difficoltà.

Due cuori (quasi) da Masterchef

Mangiare insieme è uno dei primi gesti che creano confidenza in una coppia. E anche cucinare insieme crea intimità, ma soprattutto… tante risate! Non si tratta solo di preparare un piatto, ma di condividere un tempo lento, fatto di piccoli gesti: tagliare, assaggiare, prendersi in giro se qualcosa va storto. È un modo per dirsi “Mi piace stare qui con te”, senza bisogno di parole. Non dobbiamo cimentarci in prove da Masterchef, ma organizzarci una cenetta romantica a casa. Spegniamo le luci, accendiamo candele suggestive e prepariamo un menù con i nostri piatti preferiti (anche “popolari” come una carbonara o un risotto ai funghi). Niente smartphone, niente tv, solo musica soft e voglia di flirtare. Consigliato un buon prosecco.

Il dono inaspettato

Possiamo scambiarci una lettera (sì, scritta a mano con la penna su un foglio di carta!) elencando 5 motivi per cui ci piacciamo. Ma possiamo anche pensare a oggetti “strambi”: due mini-automobiline per sfidarci in una gara di mini-corsa con premi finali, una busta di mattoncini colorati per costruire una casetta insieme, una serie di cartoncini con scritto “Buono valido per un bacio”, “… per un grattino”, “…per una coccola” o altro (più hot!), un pacco di biscotti a forma di cuore preparati da noi da mangiare insieme davanti a una serie horror.

Regaliamoci noi stessi, ma low cost

Online troviamo molti siti che realizzano piccole cose originali a poco prezzo per celebrare noi stessi e il nostro amore. Qualche esempio? Una “statua” fotografica in acrilico 2D tratta da una nostra foto, un mazzo di carte con le nostre immagini al centro, un coperta con la nostra immagine, un puzzle con le nostre facce o un più classico magnete da frigo con la foto di noi abbracciati. Il dono più bello per noi… siamo noi due!

Una passeggiata magica

Camminare insieme è uno dei modi più semplici per sentirsi vicini. Scegliamo un percorso non casuale che ci faccia respirare all’aria aperta: un parco, una strada particolare, un punto panoramico. Non serve parlare molto. Basta il ritmo dei passi per capire quanto siamo in sintonia. E scambiamoci tanti baci, come se fossimo teen ager alla prima crush. Poi regaliamoci una “merenda” in una pasticceria storica (ma anche un aperitivo per scaldarci dentro e fuori).

Mettiamoci in gioco

Organizziamo una serata di gioco, per conoscerci meglio o per sorprenderci ancora. Possiamo prepararci una lista di domande per mettere alla prova (ridendo) la nostra reciproca conoscenza (“Qual è la cosa che non sopporto?” “Sono più un tipo da spiaggia o da trekking?” “Qual è la mia pizza preferita?”, “Quale animale pensi che mi somigli di più?” e se non abbiamo idee chiediamo all’AI), oppure cimentiamoci in sfide tipo LOL (ad esempio: “Immagina di essere un detective che indaga su un furto di caramelle e fallo in maniera comica!”) in cui chi ride perde e paga pegno (un bacio, un massaggio al vincitore, altro…). Consigliata una torta casalinga (crostata, torta allo yogurt) per accompagnare la sfida.

Una notte tutta per noi

Dormire fuori per una notte, lontani da tutto e tutti, è un’esperienza che può rivelarsi meno costosa e impegnativa di quel che si immagina. Possiamo scegliere un B&B economico in un paese vicino, oppure cerchiamo online “alloggi” o “agriturismi” e di sicuro troveremo opzioni carine e a buon mercato. Un’idea più estrema e più “young”? Una notte fuori in tenda, col naso in su a guardare le stelle e poi di corsa a scaldarci nello stesso sacco a pelo (meglio però in un camping organizzato).

La Capsula del Tempo (dell’amore)

Scriviamoci una breve lettera a testa in cui raccontiamo cosa amiamo l’uno dell’altro. Mettiamola in una scatolina insieme a una foto stampata di noi due, lo scontrino di un caffè preso insieme, il biglietto di un concerto a cui siamo andati, un oggetto che riteniamo significativo del nostro presente. Chiudiamo la scatola con il nastro adesivo e promettiamo di riaprirla solo l’anno prossimo. È un modo dolce per dire: “Io tra un anno voglio essere ancora qui con te”. Riponiamo la scatolina in un posto sicuro e festeggiamo la nostra Capsula del Tempo con una “love night” (o anche solo una serata di coccole sul divano).

Regaliamoci allegria e passione

Per celebrare la festa degli innamorati non servono effetti speciali. Ciò che conta è il tempo che ci dedichiamo, la voglia di sorprenderci, di conoscerci meglio (se siamo insieme da poco) o di rendere omaggio al sentimento che ci lega da tempo (se siamo in coppia da… qualche annetto!). I tre ingredienti che non dovrebbero mancare in questo giorno sono l’allegria, la complicità e la passione perchè, come dice una bellissima frase del film “Moulin Rouge”: “La cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare”.