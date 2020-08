Resta con chi ti dà risposte e sicurezze. Fuggi da chi ti crea problemi e timori

editato in: da

L’amore è qualcosa che sfugge a ogni controllo logico e razionale; in tanti ci hanno provato a raccontarlo, a descrivere quella sensazione che fa battere il cuore, che lo fa esplodere dal petto, la stessa che se capovolta può distruggerci in frantumi. E allora, vale davvero la pena innamorarsi?

Perché a guardare l’epilogo di alcune relazioni e di tutte quelle promesse urlate al mondo intero, e poi non mantenute, sembra proprio questo sentimento sia una fregatura, bellissima certo, ma assai rischiosa.

La verità è che è troppo facile dare la colpa al cuore, colpevole soltanto di lasciarsi andare a ogni battito di farfalla che si libera nello stomaco. Lui che così irrazionale e puro segue solo la sua strada, a volte si smarrisce è vero, ma è solo perché siamo noi a non dargli le giuste indicazioni.

Perché ci infiliamo in storie sbagliate, perché ci aspettiamo sempre tutto da chi in realtà non ci ha promesso niente, perché preferiamo restare in silenzio e immobili in quella comfort zone piuttosto che spiccare il volo alla ricerca di un nuovo batticuore.

Perché l’amore fa paura, ma una vita senza di esso ci terrorizza. Questo non vuol dire però bisogna accontentarsi o scegliere di vivere nel timore o nei dubbi, né tantomeno si possono chiudere gli occhi davanti alla realtà. Il nostro cuore dovrebbe essere da noi protetto e preservato, non lasciato in balia di chi non lo merita.

E allora è proprio vera quella frase Paulo Coelho che invita a “Restare con un amore che dia risposte e non problemi. Sicurezza e non timore. Fiducia e mai dubbi”. Ha ragione lo scrittore a suggerirci di trascorrere e investire il nostro tempo con chi riempie le giornate di gioia e armonia, con chi allontana dalla nostra mente lo spettro dell’inquietudine e dei dubbi.

Le paure, le insicurezze e i timori dovrebbero essere spazzati via dalla persona amata e l’amore dovrebbe essere un dolce tsunami, che sconvolge, ma avvolge, che protegge da tutto ciò che c’è intorno. Perché è questo il compito di chi ama: rendere la vita dell’altro migliore, più sicura e serena, più gioiosa e straordinaria.

Perché se è vero che l’amore ci salva è altrettanto vero che va cercato, là dove si trova.