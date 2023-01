Sono io a pagare il matrimonio e il resto, ma lei vuole sempre di più

Fonte: iStock Discutere per soldi

Ho 37 anni, sono fidanzato con una ragazza di tre anni più giovane e stiamo programmando di sposarci l’anno prossimo. Fin qui tutto bene, non fosse che a mia madre non piace molto. Me ne sono fatto una ragione, sono in terzo di tre figli e l’unico maschio di casa. La mia famiglia non è ricca ma non ce la passiamo affatto male, mio padre ha un’attività in proprio e io lavoro con lui. Abbiamo già una casa che stiamo ristrutturando, messa a disposizione dai miei genitori, e questa visto i tempi è una grandissima fortuna. Tutto bene fin qui, non fosse che iniziando a pianificare le nozze la mia fidanzata ha iniziato a “puntare in alto”. Inizio col dirvi che vorrebbe invitare un numero assurdo di persone – 200 circa – mentre io vorrei i parenti stretti e gli amici più cari. Il vestito che vorrebbe ha un prezzo per me indecente (parliamo di oltre 10mila euro). Stiamo andando a vedere le location e lei ovviamente punta a quelle che viaggiano sui 200 euro a ospite, per non parlare del parrucchiere e il truccatore (quelli dei vip). Preciso che il matrimonio è a carico della mia famiglia, essendo che la sua non ha molte possibilità economiche. Lei dice che alla fine è l’unico matrimonio che devono finanziare i miei, dato che le mie sorelle sono andate a convivere. Ciliegina sulla torta, al termine di una discussione nata per futili motivi, sempre economici (ho un’auto aziendale più che dignitosa cambiata due anni fa, e lei insisteva che dovrei chiedere a mio padre di cambiarla per una naturalmente più costosa e appariscente), mi ha detto che se fossi stato un morto di fame non si sarebbe certo messa con me. Il problema è che io la amo. Cosa devo fare?

Se io fossi una tua amica e stessimo chiacchierando in un bar, davanti a un bel bicchiere di vino, non posso mentirti: ti direi di fuggire a gambe levate. Ti direi che meriti il meglio, e che il meglio non è sicuramente una persona che misura l’amore con il denaro.

Ma le esperienze mi hanno insegnato che è troppo facile scivolare nella trappola dei giudizi e dei pregiudizi quando si guarda qualcosa al di fuori. E questo è ancora più vero quando si tratta relazioni sentimentali che sono sempre così meravigliosamente complicate e incomprensibili per chi non ci sta dentro.

Ti confesso che non è facile, per me adesso, entrare in punta di piedi in una situazione che è già così delicata. Perché quando i soldi diventano l’argomento principale di una coppia, soppiantando i sentimenti e l’amore che dovrebbero sempre restare centrali, non è mai piacevole. Figuriamoci ritrovarsi a discutere per questi.

Io non vi conosco, se non attraverso le tue parole. E non conosco lei, né tanto meno ho intenzione di biasimarla se aspira a una vita agiata fatta anche di benessere economico. Ma questo, per nulla al mondo, dovrebbe trasformarsi in una pretesa nei confronti di chi ci ama. Né per il matrimonio, né per tutto il resto. Perché mi sembra chiaro che, se scegliessi di assecondare le sue richieste adesso, lei inizierà a pretendere sempre di più, fino a consumare tutto ciò che di bello avete costruito negli anni. Perché in cuor mio spero che se avete scelto di sposarvi è perché il sentimento che vi lega è forte e forse, solo adesso, è stato offuscato da qualcosa di molto più venale.

Lasciati dire, inoltre, che l’amore che nutri nei suoi confronti non è un problema, ma una cosa meravigliosa. Il vero problema, forse, è quello che lei prova per te. Ama davvero l’uomo che sei o è più affascinata e sedotta dalla vita che puoi offrirgli? È questo che io mi chiederei, è su questo che insisterei.

Quello che ti consiglio di fare è di mettere in pausa i preparativi del matrimonio, di accantonare tutte le discussioni che ci sono state negli ultimi tempi, di parlare con lei. Fallo finché tutti i dubbi saranno frugati, finché sarai davvero certo che questa ragazza ti ama, indipendentemente dal tuo patrimonio e dalle tue disponibilità economiche. Se ci saranno ancora esitazioni, allora, sono io che faccio una domanda a te: vuoi davvero passare il resto della tua vita con una persona così?

Quasi sempre in amore ci accontentiamo di quello che crediamo di meritare. Ma meritiamo davvero di più, dobbiamo solo imparare a riconoscerlo. In bocca al lupo per tutto!