Origine e significato del termine Milf

Sicuramente molti di voi avranno sentito ragazzi giovani rivolgersi a una donna utilizzando l’espressione. Forse però molti di voi non sanno con esattezza cosa significhi questo termine. La parola, da molte donne presa come un’offesa e da altre come un complimento, si rivolge in particolare a donne di una certa età che possiedono determinati requisiti. Perché è questo di cui si sta parlando, dato che a essere coinvolte sono le, negli ultimi tempi sempre più ammirate e desiderate dagli uomini di tutte le età.

Milf è l’acronimo di mother I’d like to fuck. Il termine è diventato noto grazie alla commedia adolescenziale American Pie (1999), in riferimento alla mamma di Steve Stifler che per la sua avvenenza viene così etichettata. La traduzione italiana diventa Mimf, ovvero “mamma che io mi farei”. Ma la parola compare ancora prima: già utilizzata negli anni ’90 in alcuni newsgroup di internet, diventa comune riferita alla signora Robinson (Anne Bancroft) del film Il laureato, considerata la prima Milf della storia del cinema.

Negli ultimi anni, con l’emancipazione del sesso femminile e la tendenza a mantenere il corpo giovane e in forma, le donne riescono a essere bellissime anche con l’avanzare degli anni. E se fino a poco fa era l’uomo a diventare più affascinante con la maturità, oggi si può dire lo stesso della donna. Pensiamo a Monica Bellucci, che a 54 anni e nulla da invidiare a tante under 30. Il tempo le ha regalato le rughe ma anche tanto fascino e un fidanzato di 18 anni più giovane, Nicolas Lefebvre.

Il requisito fondamentale per poter essere considerata una Milf è dunque chiaro a tutti: innanzitutto avere tra i 35 e i 50 anni. Questa, infatti, è l’età in cui una donna solitamente ha almeno un figlio, oppure è legata sentimentalmente a qualcuno.

Il termine è ormai parte del linguaggio comune. E non da ultimo viene utilizzato nell’ambito della pornografia, dove rappresenta una vera e propria categoria.

Vi consigliamo, infine, non rivolgere la parola milf a una donna: per fare un complimento e fare bella figura è meglio utilizzare un’altra espressione.