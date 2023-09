Il miglior modo per crescere è essere onesti

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Essere onesti con noi stessi richiede coraggio, ma ci rende più liberi

Nella società dell’autorappresentazione, viviamo al centro di un teatro globale dove ognuno di noi diventa attore del proprio spettacolo. In questo palcoscenico senza fine, indossiamo maschere, talvolta brillanti, altre volte oscure, per nascondere le nostre debolezze o per mettere in mostra la parte migliore di noi stessi.

Queste maschere si trasformano in sorrisi forzati, selfie perfetti e storie di successo. Sono il nostro scudo contro il giudizio altrui, il nostro rifugio sicuro in un mondo che, talvolta, sembra chiedere troppo. Eppure, dietro questi veli invisibili, ci sono anche le nostre paure, le nostre insicurezze, i nostri dubbi.

Il problema sorge proprio qui, quando la linea tra l’immagine che proiettiamo e chi siamo veramente diventa così sfumata da scomparire. Quando la persona che fingiamo di essere diventa così predominante che inizia a oscurare il nostro vero io, quello autentico e vulnerabile.

Ma il tempo ha un modo tutto suo per rivelare il vero riflesso della nostra anima. Solo quando la maschera si lascia cadere, possiamo davvero contemplare chi siamo, con tutte le nostre imperfezioni, le nostre cadute e le nostre vittorie. Richiede coraggio, forza e una grande dose di umiltà. Ma è l’unico modo per vivere una vita piena e appagante. Solo quando ci accettiamo per quello che siamo possiamo essere davvero felici. Perché, alla fine, non c’è nulla di più vero che essere sé stessi e vivere una vita in cui possiamo guardare il nostro riflesso e riconoscere, senza ombra di dubbio, la persona che vediamo.

Onestà radicale, il coraggio di essere autentici

Il concetto di onestà radicale è emerso per la prima volta nel libro “Radical Honesty” di Brad Blanton, pubblicato nel 1994, secondo cui essere onesti in ogni situazione è la chiave per stare bene con sé stessi, a prescindere dal contesto.

Blanton sostiene che dire sempre la verità può essere scomodo e persino provocare conflitti, ma alla fine conduce a relazioni più reali e profonde. Il suo è un invito a liberarsi dal peso delle false rappresentazioni, a vivere una vita in cui ogni nostra parola è coerente con la verità del nostro essere.

Ma come possiamo veramente vivere in armonia con noi stessi e coltivare la nostra onestà interiore?

Rivelare la realtà senza mezzi termini

Il primo livello dell’onestà radicale si concentra sulla verità oggettiva, ovvero dire le cose come stanno davvero. Può sembrare semplice, ma nella vita di tutti i giorni può rivelarsi molto più complicato.

Molte volte, per evitare conflitti o per paura delle conseguenze, scegliamo di distorcere i fatti e addirittura di mentire. Che si tratti delle cosiddette bugie bianche o di inganni più gravi, queste falsità possono creare una rete di illusioni che ci allontana da ciò che vogliamo davvero.

La realtà può fare male, perché può svelare situazioni che non piacciono e, a volte, ferire le persone che amiamo. Tuttavia, ha anche il potere di liberarci dalle catene delle bugie che costruiamo per proteggerci o per accontentare gli altri.

Rispettare i nostri reali sentimenti

Rispettare ciò che pensiamo davvero è un atto di amore profondo verso noi stessi. È come confermare che ciò che proviamo è reale, è importante e merita attenzione. Significa ascoltare la nostra voce interiore e onorare la nostra verità. Quando nascondiamo a noi stessi i nostri sentimenti, ci priviamo dell’opportunità di esplorarli, comprenderli e accettarli. Perché tutto porta in sé un messaggio, una lezione, un passo verso la nostra crescita personale.

Togliere la maschera

Questa è la parte più difficile. Togliere la maschera e guardare oltre i ruoli che recitiamo è un atto temerario. Serve a proteggerci, a nascondere quelle parti di noi che riteniamo inaccettabili o che temiamo possano essere respinte dagli altri. Quando decidiamo di toglierla, ci esponiamo a tutte le nostre fragilità. E quello che vediamo non sempre ci piace. Potremmo dover affrontare errori del passato, rimpianti, sentimenti di vergogna o di colpa. Ma è solo attraverso uno sguardo onesto e senza filtri che possiamo iniziare ad accettarci realmente e a lavorare per diventare la versione migliore di noi stessi.

Essere liberi di non piacere a tutti

Nella ricerca del nostro vero io, c’è una verità scomoda che dobbiamo accettare: non possiamo piacere a tutti, un concetto difficile da mettere in pratica, specialmente in un mondo che ci spinge costantemente verso l’omologazione e l’accettazione sociale. Ma il desiderio di essere apprezzati a tutti i costi può diventare una gabbia. Quando cerchiamo di adattarci alle aspettative altrui, perdiamo il contatto con la nostra realtà.

Il coraggio di essere onesti ci rende forti, ci rende veri e soprattutto regala l’autonomia emotiva necessaria per vivere la nostra vita con una profonda dignità.