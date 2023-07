Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Se usi la tastiera così sei stressato: lo conferma la scienza

Ansia, stress e stanchezza sono all’ordine del giorno, e come potrebbe essere altrimenti? I ritmi imposti dalla società sono sempre più frenetici e ci impongono di eseguire dei veri e propri tour de force durante i quali si alternano, senza pause o tempo libero, impegni personali, familiari e professionali.

La cosa peggiore è che siamo così abituati a questa routine, fatta tra le tante cose anche di cattive abitudini, che neanche ci rendiamo conto che il nostro benessere rischia un contraccolpo. Rimandare questa presa di coscienza, inoltre, non è altro che un tentativo maldestro di rimandare l’inevitabile.

L’invito, come sempre, è quello di fermarsi, di mettersi all’ascolto delle proprie emozioni, ma soprattutto di tutte quelle esigenze fisiche e mentali alle quali abbiamo smesso di dare attenzione. Facile a dirsi, più difficile è mettere in pratica questo consiglio. Secondo gli esperti, però, c’è un nuovo modo per capire in che condizioni ci troviamo, ma soprattutto se lo stress ha preso il sopravvento. Per farlo vi basterà dare un’occhiata alla tastiera del vostro computer. Ecco cosa dice la scienza.

La ricerca scientifica

Italiani e stress, un binomio questo che ormai è stato più volte portato sotto i riflettori dagli esperti. Non servono, però, le numerose evidenze scientifiche, basta infatti guardare alle nostre esperienze per confermare ciò che già sappiamo. Staccare la spina, imporre dei limiti ben evidenti e ritagliarsi del tempo solo per se stessi sono azioni doverose che dobbiamo concederci, soprattutto per preservare il nostro benessere.

Ma per farlo, questo è chiaro, dobbiamo prima prendere consapevolezza della nostra situazione, anche in termini di malessere e stress. Per farlo gli studiosi hanno ideato un metodo davvero originale che possiamo replicare anche noi. Basterà osservare con attenzione il modo in cui utilizziamo la tastiera e il mouse, quando siamo al pc, per scoprire come stiamo realmente.

A svelarlo sono stati i ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo che hanno identificato proprio in questi due accessori degli indicatori infallibili sul livello di stress, addirittura migliori del battito cardiaco. Lo studio, pubblicato sul Journal of Biomedical Informatics, ha rivelato che le persone che muovono il mouse più spesso, e in maniera disordinata, sono le più stressate. Allo stesso modo lo sono quelle che fanno diverse pause durante la battitura e che commettono più errori grammaticali.

Puoi scoprire se sei stressato guardano la tastiera del tuo computer

La ricerca, che si è condotta su un campione di 90 persone, si è basata sull’osservazione dei partecipanti occupati in diverse attività al pc che prevedevano l’impiego di tastiera e mouse. Durante lo studio, alcuni di loro, sono stati interrotti da messaggi e da chiamate volte proprio a misurare lo stress.

È emerso che i partecipanti più stressati da queste condizioni hanno utilizzato il mouse in maniera disorganizzata e imprecisa. Questi, inoltre, hanno commesso più errori di ortografia facendo diverse pause durante l’utilizzo della tastiera.

Ma come fanno questi due accessori a essere correlati ai livelli di stress personale? Secondo gli esperti il collegamento è spiegato dalla teoria del rumore neuromotorio secondo la quale condizioni di forte stress incidono in maniera negativa sia sull’elaborazione delle informazioni che sulle nostre agilità motorie.

Se volete sapere se, e quanto, siete stressati, vi basterà dare un’occhiata al modo in cui utilizzate mouse e tastiera. E chissà che questa rivelazione non coincida con un ritmo di vita più sostenibile e rilassato.