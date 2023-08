Non si tratta di una leggenda popolare: l’amore, quello vero, fa ingrassare

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock L'amore fa ingrassare

Il benessere fisico va di pari passo con quello emotivo. Mens sana in corpore sano non è solo una delle più celebri sentenze di Giovenale, ma è un vero e proprio invito a prendersi cura di se stessi sotto tutti i punti di vista.

Gli esperti lo confermano, e lo fanno anche le nostre stesse esperienze. Tutti ci siamo ritrovarti almeno una volta ad affrontare delle ripercussioni fisiche, più o meno gravi, durante quei momenti particolarmente faticosi o dolorosi della nostra esistenza. Gli esempi più lampanti, probabilmente, sono quelli che hanno a che fare con il peso.

Ma allora perché quando crediamo di aver trovato la serenità, insieme a lei compaiono anche quei chili di troppo? Sì perché sono molte le persone che sostengono di aver avuto un aumento di peso proprio dopo l’incontro con la propria anima gemella. Si tratta di una scusa per giustificare i troppi peccati di gola? In realtà no perché la scienza conferma che l’amore, quello vero, fa ingrassare.

Non è una scusa: l’amore vero fa ingrassare

Trattata da sempre alla stregua di una leggenda popolare, quella credenza che vede una diretta correlazione tra l’amore e l’aumento di peso trova, in realtà, un riscontro nella scienza. Sono diversi, infatti, gli esperti che in questi anni hanno deciso di andare a fondo a quella che agli occhi di molti può sembrare solo una scusa per nascondere una viziosa golosità.

A farlo, tra i tanti, sono stati anche i ricercatori dell’Università del Queensland, in Australia, che hanno studiato un campione di oltre 6.000 donne per 10 lunghi anni. Quello che hanno scoperto altro non è che la conferma di quello che già la bilancia afferma: chi si trova in una relazione stabile, soddisfacente e appagante, è più predisposto a prendere chili.

Cosa dice la scienza

La ricerca condotta dagli universitari australiani si è concentrata solo sulle donne. Secondo i dati raccolti, infatti, una buona fetta della controparte femminile – quella compresa tra i 20 e i 30 anni – è predisposta a ingrassare quando incontra l’amore. I numeri non sono propriamente rassicuranti: i ricercatori hanno individuato un aumento di peso del 30% in più rispetto alle donne single con una media di circa 2 chili all’anno.

E che dire, invece, della controparte maschile? La risposta la fornisce un’altra ricerca scientifica pubblicata su Social Science & Medicine e condotta da Jutta Mata, Ronald Frank e Ralph Hertwig. Anche in questo caso l’amore comporterebbe un aumento di peso negli uomini di circa 2 chili all’anno.

I motivi? Gli esperti sono concordi nel ritrovare le cause dell’aumento di peso nelle nuove abitudini di coppia. Aumentano le cene romantiche, così come la voglia di cucinare l’uno per l’altra, e di condividere i pasti. Diminuisce, invece, il tempo da dedicare allo sport e all’allenamento, soprattutto nella fase iniziale della relazione quando il tempo è tutto dedicato all’altro.

I ricercatori hanno individuato nella sicurezza emotiva un’altra causa dell’aumento di peso. Chi è in coppia, infatti, tende a rilassarsi da una parte, ma anche a non dare troppa importanza al suo aspetto estetico, cosa che invece cambia totalmente quando si è single.

Insomma, è un dato di fatto: con l’amore aumentano la serenità e anche l’appetito. Qualche chilo di troppo, intendiamoci, non sarà un dramma, la cosa importante è stare bene con se stessi e mantenere delle abitudini sane da condividere con il proprio partner.