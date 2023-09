Abbiamo davvero bisogno di corsi per imparare a sedurre?

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Viviamo in un’epoca che non lascia spazio ai sentimentalismi e all’amore romantico, perché ormai tutte le falle di quel sistema promosso dalle favole sono state ampiamente rese note. Eppure, nonostante quella continua propaganda all’indipendenza e a quel sano egoismo, nessuno di noi può negare che il desiderio di condividere la vita con qualcuno ogni tanto fa capolino. E non può essere ignorato.

La solitudine, intendiamoci, se accettata può essere davvero bellissima. Ma non possiamo confonderla con il senso di isolamento che invece sembra imperante nella società moderna. Perché siamo così pieni di impegni, personali, professionali e familiari, che abbiamo smesso di guardarci negli occhi, di conoscerci per davvero. Perché siamo così spaventati di mostrarci per quello che siamo che non ci concediamo mai per davvero.

Ecco che allora torna prepotente il desiderio di compagnia che però, spesso, è mosso solo dall’esigenza di riempire gli spazi. Per farlo intessiamo relazioni, che nella maggior parte dei casi nascono sul web, sui social network e sulle dating app. Perché così è più facile, è più veloce. Perché così non ci esponiamo mai per davvero, almeno fino a quando non ci viene richiesto esplicitamente. Perché poi, ormai, non sappiamo neanche più farlo il corteggiamento.

E allora ecco la soluzione che, ancora una volta, arriva dall’esterno. Si tratta di corsi per imparare a sedurre., vere e proprie accademie di vita che, grazie alla collaborazione con guru dell’amore, insegnano a uomini e donne come sedurre il futuro partner, come conquistare una persona o come fare breccia nel cuore di un ex che non abbiamo dimenticato. Ma la vera domanda è: abbiamo davvero bisogno di corsi per imparare, di nuovo, a relazionarci?

Cosa sono e come funzionano i corsi per imparare a sedurre

Basta fare una ricerca online per avere a disposizione le migliori tecniche di sempre per conquistare una persona e magari, si spera, anche per innamorarsi. Queste, insieme a tanti altri consigli che passano per l’autostima, la sicurezza e la fiducia, sono elargite da esperti del settore che, a quanto pare, sono entrati in possesso del Sacro Graal delle relazioni in divenire.

I corsi sono tantissimi, così come le scuole e le accademie che li propongono. La difficoltà nel scegliere quello giusto, sfogliando i vari programmi, le promesse e i risultati raccontati da chi li ha frequentati, è davvero tanta. Ma cosa sono e come funzionano i corsi per imparare a sedurre?

Ho sfogliato alcuni dei programmi proposti e tutti, anche se non in maniera esplicita, hanno come obiettivo quello di risolvere il più grande enigma della società contemporanea: Come faccio a trovare la persona giusta? Semplice: con la conquista.

I corsi sono suddivisi per moduli che non trascurano niente: l’autostima, per esempio, e la sicurezza in se stessi. Due pilastri del corteggiamento che, se messi in funzione, permettono di far capitolare la persona giusta. Poi certo, ci sono tanti dettagli da non trascurare, come lo stile personale, le parole da utilizzare e, più in generale, un approccio performante e vincente. Niente è lasciato al caso, i maestri di questi insegnamenti, infatti, hanno alle spalle l’esperienza e la conoscenza in diverse materie, tra quali antropologia e sociologia.

I corsi sono rivolti a tutte quelle persone che, indipendentemente dal sesso di appartenenza, stanno cercando l’anima gemella, o semplicemente una compagnia. Magari sono scoraggiati dai fallimenti precedenti, forse non hanno ancora trovato la persona giusta o, più semplicemente, sono stati rifiutati da chi, invece, volevano conquistare. Ma quindi se una relazione non s’ha da fare è tutta colpa dell’incapacità di sedurre qualcuno?

Provare per credere. I corsi di seduzione sono praticamente ovunque, con una predilezione per le grandi città, proprio lì dove i dati recenti hanno individuato più single che coppie. È possibile però seguire i corsi anche online, comodamente da casa o in qualsiasi altra parte del mondo.

Come funzionano l’abbiamo in qualche modo anticipato. Modulo dopo modulo, gli insegnanti spiegano quali parole utilizzare, quali dialoghi innestare, quale approccio migliore da adottare. Il fine è quello di conquistare una persona, di sedurla, di fare breccia nel suo cuore. Alcuni corsi, poi, sono completamente dedicati alla riconquista degli ex.

Ne abbiamo davvero bisogno?

Dopo aver visto cosa sono e come funzionano i corsi per imparare a sedurre, la domanda viene spontanea: funzionano davvero? Chi li ha provati conferma il successo di questo percorso, per tutti gli altri, invece, resta il dubbio.

In realtà, al di là delle considerazioni personali e delle esperienze che sono soggettive, quello che ci chiediamo noi è se davvero abbiamo bisogno dei corsi per imparare a sedurre. Se davvero la formazione e la crescita personale, che tanto sono preziose per chi mira al benessere psicologico, possono entrare a gamba tesa nel mondo intricato e complesso delle relazioni umane.

L’idea è che questi corsi, seppur creati con le più nobili intenzioni, si siano trasformati nell’ennesima scusante per non assumerci le nostre responsabilità, quelle che abbiamo perso nel momento esatto in cui abbiamo smesso di volerci rapportare agli altri. Lo abbiamo fatto rintanandoci nel web, affidando a lui il destino dei nostri rapporti. E certo che da quelle parole scritte attraverso uno schermo possono nascere dei sentimenti, le storie più recenti lo confermano. Ma dov’è finito il resto? Dove è finita la capacità di relazionarci con gli altri, di uscire in strada e di conoscere persone nuove? Di fare amicizia, di fidanzarci e di innamorarci?

I corsi per imparare a sedurre, probabilmente, c’erano già prima. Ma la grande diffusione di questi, nell’ultimo periodo, ci fa capire che siamo giunti in un periodo storico in cui tutti, chi più chi meno, facciamo fatica a relazionarci con gli altri senza uno strumento di supporto (i social network, le dating app e i corsi di seduzione, appunto).

E forse va anche bene, per le persone più timide, per quelle introverse e per quelle insicure, aggrapparsi a qualcosa che gli permetta di fare quello che non riescono a fare da sole: aprirsi al mondo. Ma si tratta di un effetto placebo momentaneo perché tutte le relazioni che intessiamo, siano queste amicali o sentimentali, dipendono da noi. E se non siamo in grado di coltivarle, di lasciarci alle spalle quel senso di dissociazione dalla realtà, nessun social network e nessun corso di seduzione potrà aiutarci davvero.