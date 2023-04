Test: Quanto sai sedurre?

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Seducenti si nasce o si diventa? Si potrebbe dire che si nasce, se pensiamo al comportamento del bimbo che, con il pianto, le risatine, le manine tese a cercare conforto, i modi teneri, conquista i genitori che non riescono a pensare che a lui, completamente “sedotti” da quell’esserino che, istintivamente, cattura la loro attenzione in cerca di nutrimento, cura e protezione. Quindi fin da piccoli siamo dei campioni di seduzione? Bé, non proprio. Anche se questo comportamento è spontaneo, crescendo non tutti sanno servirsene.

Essere sé stesse è il primo step

Molte ragazze pensano di non essere in grado di sedurre la persona da cui sono prese. Eppure tutte possono attrarre e affascinare qualcuno. Come? Intanto seguendo il proprio istinto, perché essere seducenti scaturisce dall’audacia di essere sé stesse, ancora prima che da un bell’aspetto. Fingere atteggiamenti non propri e innaturali è una via che non porta mai a nulla. È il cuore che ci dice come fare i sorrisi giusti, gli sguardi “killer”, i discorsi perfetti, il linguaggio del corpo mirato, il gioco di esserci e sparire che tanto stuzzica gli ometti!

Imparare a piacersi per piacere agli altri

Ma allora come mai ci sono delle donne di cui tutti s’innamorano e altre che vengono escluse dal love-game? Forse perché queste ultime non credono abbastanza in sé stesse e nelle proprie qualità. Magari pensano proprio di non essere “abbastanza”: carine, interessanti, divertenti, intelligenti. Allora qual è il segreto? Non bastano il make up giusto, l’outfit trendy, il fisico palestrato. Bisogna imparare a sedurre innanzitutto se stesse, a piacersi, a coccolarsi, ad appezzarsi. Se siamo le prime a stimarci, il mondo intero subirà il nostro fascino. E cadrà ai nostri piedi.

