36 domande (e 45 minuti) per innamorarsi

Indipendenza, autonomia ed empowerment: sono questi i capisaldi di una società che giorno dopo giorno ci invita a diventare sempre più consapevoli del nostro valore. Carriera e lavoro, interessi e passioni, benessere personale, fisico ed emotivo: noi donne possiamo e dobbiamo fare tutto ciò che vogliamo.

Ma di questi tempi, dove neanche il ticchettio di un orologio è più in grado di seguire le leggi del tempo, chi ha più spazio per l’amore? Le più disilluse e le meno romantiche sostengono che non abbiamo bisogno di questo sentimento per vivere, perché in fondo è anche vero che da sole sappiamo bastarci. D’altro canto, però, sfido chiunque a trovare da qualche parte nel cuore, magari nascosto negli angoli più remoti, quel piccolo lampo di desiderio di condividere l’esistenza con qualcuno che è pronto solo ad esplodere.

Perché no, nessuno può e deve rinunciare a una vita piena d’amore, in qualsiasi forma questo decida di esprimersi. Il vero problema nasce quando dobbiamo scegliere la persona giusta, quella alla quale affidare il nostro cuore. Una missione ardua, questa, che la scienza ha provato a semplificare con 36 domande e 45 minuti.

Innamorarsi in meno di un’ora

“Amare ed essere amati è il desiderio di ogni essere umano”, lo sa bene il produttore Howard Overman che ha deciso di creare una serie televisiva su quella che sembra essere una prerogativa per tutti noi. In La coppia quasi perfetta, in onda su Netflix, la ricerca dell’anima gemella – che oltrepassa i limiti dell’ossessione – è affidata alla scienza, al DNA e ad altri elementi biochimici. Certo stiamo parlando di finzione, eppure quello che emerge dagli 8 episodi di questa serie non sembra poi così lontano dai desideri che ci accomunano.

Lo sapeva anche Arthur Aron, professore di psicologia alla State University di New York, che già nel 1997 aveva utilizzato le sue conoscenze scientifiche per trovare un modo per riconoscere l’anima gemella tra tanti, tra tutti. Secondo l’esperto, infatti, doveva esserci un modo per forzare quel destino già scritto tra due persone, per permettere loro di trovarsi e di riconoscerci.

Insieme a un team di ricercatori, Arthur Aron ha lanciato una sfida, quella della Creazione sperimentale di intimità interpersonale. Ha chiesto a un campione di persone, sconosciute tra loro e divise in coppia, di rispondere a una lista di domande suddivise in 3 gruppi, 36 in tutto, con la sola regola di rispondere con sincerità e di farlo guardandosi negli occhi. L’incontro, della durata di 45 minuti, doveva concludersi con 4 minuti di silenzio.

Insomma, una sorta di speed date ante litteram che però non si esauriva con qualche domanda avanzata in pochi minuti. L’obiettivo di questo esperimento, infatti, era quello di ricreare in laboratorio, e in maniera artificiale, un contesto di intimità tra due sconosciuti per instaurare un rapporto profondo e autentico, senza muri, difese o artifizi.

I risultati del test sono stati poi pubblicati sulla rivista scientifica Personality and Social Psychology Bulletin. È emerso che in effetti, un incontro di questo tipo, può davvero permettere a due perfetti sconosciuti di conoscersi per davvero. Di mostrare senza remore il proprio valore, il temperamento, ma anche le fragilità. Secondo Arthur Aron, rispondendo a queste domande, è possibile instaurare dei rapporti profondi sia di natura amicale che sentimentale.

36 domande e 45 minuti per trovare l’anima gemella

Il 9 gennaio del 2015 la scrittrice Mandy Len Catron ha raccontato al New York Times i risultati del suo esperimento personale. Aveva letto la tesi del dottor Arthur Aron e aveva scelto di fare quel test insieme a un suo conoscente. I due alla fine si sono innamorati e non lo hanno fatto perché hanno trovato nel test una formula magica, ma perché grazie a quelle 36 domande hanno potuto conoscersi e instaurare una connessione profonda che poi, col tempo e con la reciprocità, hanno trasformato in amore.

Se volete mettervi in gioco, e trovare la persona giusta, non vi resta che rispondere a queste 36 domande. Le regole sono semplici:

I quesiti devono essere letti a turno

Ogni partecipante deve dare la sua risposta

Non si deve mentire

Al termine delle domande è necessario guardarsi negli occhi per 4 minuti

L’incontro deve durare 45 minuti

Ecco le 36 domande: