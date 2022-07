Colpo di fulmine, le frasi più belle sull’amore a prima vista

Fonte: 123RF Citazioni, aforismi e frasi sul colpo di fulmine

Basta uno sguardo. A volte solo un sorriso. O un profumo. Il colpo di fulmine funziona così: arriva e cambia tutto. È un innamoramento all’istante, come un riconoscersi tra tranti volti e capire che quella è la persona che stavi cercando.

A volte il colpo di fulmine è corrisposto, altre volte no. Ma ciò non toglie l’importanza e la profondità di quel sentimento che fa tremare la terra sotto i piedi.

Le famose farfalle nello stomaco sono tipiche del colpo di fulmine, così come l’incapacità di smettere di pensare a quella persona, che diventa tutto e che prende ogni attimo.

È una sensazione unica, che non si vive che un paio di volte nella vita. Non è detto che si trasformi in qualche cosa di più, ma senza dubbio lascia nel cuore emozioni forti.

C’è chi ha raccontato il colpo di fulmine con frasi capaci di racchiuderne ogni più piccolo aspetto. DiLei ha scelto le citazioni e gli aforismi più emozionanti da conservare e che descrivono quell’attimo speciale e irripetibile.

Le frasi sul colpo di fulmine

È un attimo e la vita cambia, perché in quel breve istante si è incontrata una persona speciale, capace di scombussolare le emozioni, di dare un nuovo senso alle cose. È il colpo di fulmine, c’è chi non lo ha mai vissuto e chi, invece, ricorda con affetto quel momento speciale.

E ci sono tante frasi capaci di raccontarlo, di trasmettere quelle sensazioni potenti che arrivano dritte al cuore e alla pancia. Citazioni e aforismi nati dalla penna di uomini e donne che sono stati capaci di racchiudere quell’istante in poche parole. Ma potentissime.

Puoi vivere con un tale per vent’anni e considerarlo un estraneo. Puoi passare con un altro venti minuti e portartelo dentro tutta la vita. (Oriana Fallaci)

Non v’è amore se non a prima vista. (Benjamin Disraeli)

Mi vide, mi amò; la vidi, l’amai. (Pierre Du Ryer)

Vi sono secondi che durano secoli. Il colpo di fulmine è un secolo che dura un secondo. (André Dussolier)

Era come se il mondo avesse improvvisamente smesso di girare. Come se la gente intorno a noi fosse scomparsa. Tutto dimenticato. Era come se nel mondo intero quei pochi minuti fossero stati creati soltanto per noi, e noi non potessimo fare altro che guardarci l’un l’altra. Era come se lui vedesse il mio volto per la prima volta. (Cecilia Ahern)

Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all’improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata. (Fëdor Dostoevskij)

Il vero innamoramento è caratterizzato da un continuo scoprire aspetti nuovi e stupefacenti nella stessa persona. Un succedersi di “colpi di fulmine”. (Francesco Alberoni)

Se si parla di amore a prima vista, io sono d’accordo coi Beatles: credo che accada di continuo. (Stephen King)

Oggi mi sorridono il cielo e la terra; oggi giunge il sole al fondo della mia anima. Oggi io l’ ho veduta e lei m’ ha guardato. Oggi credo in Dio. (Gustavo Adolfo Bécque)

Ma vederla fu amarla, amare solo lei, e amare per sempre. (Roberto Burns)

Può nascere dovunque / anche dove non ti aspetti / dove non l’avresti detto / dove non lo cercheresti / può crescere dal nulla / e sbocciare in un secondo / può bastare un solo sguardo / per capirti fino in fondo / può invadere i pensieri / andare dritto al cuore / sederti sulle scale / lasciarti senza parole / l’amore ha mille steli / l’amore è un solo fiore. (Francesca Michielin e Fortunato Zampaglione, L’amore esiste)

La prima volta che ho visto il tuo viso, ho pensato che il sole sorgesse nei tuoi occhi e la luna e le stelle fossero i doni che hai fatto al cielo buio e vuoto. (Ewan MacColl)

Guardi una persona, ci scambi due parole e non riesci più a levartela dalla testa. E dal cuore. Questo è l’amore a prima vista, che ti investe all’impropvviso e non lascia scampo. Perché quando il sentimento nasce, non esiste più il prima, ma solamente quel momento speciale e ineguagliabile. E il futuro che si immagina. L’amore a prima vista è una pagina bianca da colmare di vita e sentimento, del resto non c’è nulla capace di far sentire così felici come un’emozione tanto potente.

Erano passati solo tre secondi da quando c’eravamo salutati… E io ero già innamorato. (Zerocalcare)

Il primo sguardo, è la prima nota magica giocata sulle corde d’argento del nostro cuore. (Khalil Gibran)

È come un colpo che si riceve, pan! nella bocca dello stomaco. Molto strano il colpo di fulmine! (Alphonse Allais)

Benedetto sia’l giorno e’l mese e l’anno e la stagione e’l tempo e l’ora e’l punto e’l bel paese e’l loco ov’io fui giunto da’duo begli occhi che legato m’ànno. (Francesco Petrarca)

Magiche sere d’amore

D’estate sognai

E di parole soffuse

Mi inebriai

Sulla tua pelle dolcissima respirai

Profumi che non avrei conosciuto mai

Al suono di viole e violini mi abbandonai

Ed in un solo fiato mi raccontai

Poi complice la musica ti guardai

E dopo pochi istanti mi innamorai (Amore a prima vista – Simona Molinari)

E trattengo il fiato giusto il tempo di intuire quanto, quanto mi vuoi bene

E mi ritrovo qua non so che sapore ha. Mi avevano avvertito, succede all’improvviso / Che quando meno te lo aspetti, ti si colora il viso / E più vulnerabile dell’equilibrio instabile, Si allarga la tua vita, E ti ritrovo qua, ma sai che sapore ha. (Colpo di fulmine – Anna Tatangelo)

L’incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche; se c’è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. (Carl Gustav Jung)

Credo di essermi innamorata di lui fin dal primo momento. Non saprei spiegare perché. Chi lo sa. A volte accade: quando gli occhi di una persona non si limitano a guardarti, ma ti assorbono, ti introducono in un tunnel dove puoi soltanto abbracciarti alla vertigine. (David Trueba)

Un ragazzo là fuori è nato per essere l’amore della tua vita, il tuo migliore amico, la tua anima gemella, l’unico a cui puoi raccontare i tuoi sogni. Ti spazzolerà i capelli dagli occhi. Ti manderà fiori quando meno te lo aspetti. Guarderà te durante i film, anche se ha pagato otto dollari per vederli. Ti chiamerà per la buonanotte o solo perché gli manchi. Ti guarderà negli occhi e ti dirà che sei la ragazza più bella del mondo. E per la prima volta nella tua vita, gli crederai. (Nicholas Sparks)

Nell’amore come nell’arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l’intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata. (Ennio Morricone)

Ho capito in quell’istante di essere veramente innamorato, ma nel senso delle parole inglesi: “in love”… Forse non eravamo nemmeno due persone innamorate l’una dell’altra ma innamorate di ciò che ci univa… Come due musicisti jazz: ciò che li unisce non è l’amore dell’uno per l’altro, ma l’amore che entrambi hanno per la musica… Ciò che creano. (Fabio Volo)

Se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola. (Massimo Gramellini)

La guardai. La guardai. Ed ebbi la consapevolezza, chiara come quella di dover morire, di amarla più di qualsiasi cosa avessi mai visto o potuto immaginare. (Vladimir Nabokov)

Colpo di fulmine, significato

L’amore a prima vista non può essere spiegato. È una questione di sguardi, di odori, di suoni. Quando si ha un colpo di fulmine è come se tutto si fermasse per un istante, è come se quella persona fosse parte della nostra vita da sempre.

È avere un pensiero fisso, desiderare di trascorrere con quella persona tutto il tempo. È qualcosa di talmente profondo e soggettivo, che ogni individuo che lo vive ricorderà cosa ha fatto scattare la scintilla. Senza mai farla sopire.

Alcune delle frasi che raccontano il colpo di fulmine sono state in grado di dare un significato a quei momenti. Ecco alcune delle più belle.

Era di moda, anni fa, farsi beffe dell’amore a prima vista come di una ridicola fantasia. Ma le persone che pensano, e quelle che sentono profondamente, hanno sempre affermato la sua esistenza. (Edgar Allan Poe)

Non posso spiegare l’amore. Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto, o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta. Ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono reso conto che il resto del mondo sembrava sparire quando ero con te. Che eri il centro di tutto ciò che facevo, sentivo e pensavo. (Cassandra Clare)

Vi sono secondi che durano secoli. Il colpo di fulmine è un secolo che dura un secondo. (André Dussolier)

Come se si potesse scegliere in amore, come se non fosse un fulmine che ti spezza le ossa e ti lascia lungo disteso in mezzo al cortile. (Julio Cortázar)

È sbagliato pensare che l’amore sia frutto di una lunga conoscenza e di un tenace corteggiamento. L’amore è la sorgente dell’affinità spirituale e se tale affinità non nasce all’istante, non potrà svilupparsi nel corso degli anni e neanche delle generazioni. (Khalil Gibran)

In una galleria di spazi vuoti e indifferenti all’improvviso vidi un quadro, e non un quadro qualunque.

Quei colori e quella luce sembravano fatti apposta per me. (Fabrizio Caramagna)

Quei colori e quella luce sembravano fatti apposta per me. (Fabrizio Caramagna) Sento di averla incontrata. Sai, hai provato quella sensazione? Ti senti come se l’avessi già vista prima, come se la conoscessi da sempre. (Dal film Blue Valentine)

Aprirai gli occhi all’improvviso e ti guarderai intorno e, nel caos dell’universo, guarderai qualcuno e ti renderai conto del fatto che voi due vi vedete e che tutto il resto è caos. (Richard Bandler e Owen Fitzpatrick)

Lei, è stato un evento che mi ha travolto fortemente, troppo fortemente. Ed io, forse, ero troppo distratto o troppo disattento per non innamorarmi. (Charles Bukowski)

Questo era amore a prima vista, amore duraturo: un sentimento sconosciuto, insperato, inaspettato per quanto concerneva una questione di consapevolezza cosciente. Prese interamente possesso di lui ed egli comprese, con gioiosa sorpresa, che era per tutta la vita. (Thomas Mann)

Le vere passioni hanno un loro istinto molto preciso. Mettete un piatto di frutta davanti a un goloso; non si sbaglierà, sceglierà, anche ad occhi chiusi, il frutto migliore. Così è anche per le ragazze che abbiano avuto una buona educazione: date loro la possibilità di scegliersi il marito che fa per loro, e raramente sbaglieranno. La natura è infallibile. E il modo con cui si manifesta la natura in questi casi è: innamorarsi al primo sguardo. In amore, il primo sguardo è semplicemente e precisamente una seconda vista. (Honoré de Balzac)

Frasi sull’inspattato amore

L’amore arriva quando meno te lo aspetti, è risaputo. E, pur essendo solo una frase, è intrisa di verità. Perché non è quando si cerca qualcosa che si trova. Ma quando si è impegnati a fare altro, anche semplicemente a vivere. E non c’è nulla di più inaspettato di quel momento in cui il cuore riconosce il battito dell’altro. Il colpo di fulmine è questo, è un amore inaspettato e improvviso, una scossa che attraversa le emozioni e le modifica.

Prezioso e unico, questo sentimento è uno di quelli che sono stati in grado di stimolare le penne dei poeti, delle scrittrici, degli artisti da sempre.