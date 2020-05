Alcune caratteristiche dei cani che è importante conoscere

editato in: da

Ecco alcune caratteristiche dei cani generalmente poco conosciute che è importante conoscere

Sono tutti diversi

I cani sono tutti diversi tra di loro, ognuno con il suo carattere, la sua personalità, i suoi gusti, i suoi perchè, anche due fratellini di una stessa cucciolata sono due individui unici, anche se magari l’aspetto estetico può tradire. Riconoscere e rispettare l’individualità di ogni cane è fondamentale, la base necessaria per gestirli correttamente.

Attenzione a parlare di aggressività

Gli umani sono sempre pronti a giudicare e nei confronti dei cani fanno una associazione automatica aggressività = cattiveria. Il non indifferente particolare è che nei cani le manifestazioni di ‘aggressività’ sono, più spesso che meno, sintomo di insicurezza e non di cattiveria.

Non si piacciono tutti tra di loro

Cani e umani sono molto simili (ne abbiamo parlato qui). Una delle tante similitudini è che non si piacciono tutti tra di loro, e non importa se l’altro è un maschio o una femmina. Il che vuol dire che non tutti si vogliono conoscere e se si incontrano e non si piacciono se lo dicono. L’implicazione pratica è importante: non forzare gli avvicinamenti tra i cani, non lasciare il proprio cane libero di disturbare gli altri, non forzare i cani a stare con altri cani, per loro può essere molto fastidioso, addirittura stressante.

Un codice di comportamento molto rigoroso

Un fatto dei cani veramente poco noto è che i quadrupedi hanno un codice di comportamento canino molto rigoroso che imparano sin da piccinissimi dalla mamma e interagendo con i fratellini. Ad esempio: non si è agitati, non si salta addosso, non si calpestano gli altri, non si corre incontro, men che mai dritti verso gli altri, non si morde a caso e tanto altro. La maleducazione nel mondo dei cani non è apprezzata.

Devono essere preparati alla vita

Un tipico atteggiamento dei proprietari è dare per scontato che per i cani qualsiasi situazione vada bene, anche quelle che non conoscono. Non è così. La risposta naturale dei cani a quello che non conoscono è la paura. Perchè affrontino la vita serenamente è fondamentale che conoscano il mondo, il che vuol dire che fin da quando hanno pochissimi mesi devono essere esposti a quante più esperienze possibili che devono vivere positivamente (la famosa socializzazione, il cui significato è ben più ampio dell’umano socializzare a cui è invece equiparato).

Hanno bisogno di sentirsi sicuri

I cani non vogliono dominare nè gli umani nè il mondo. Quello che vogliono e di cui hanno bisogno è sentirsi sicuri. L’insicurezza è causa di problemi anche molto importanti nei cani e compito e responsabilità di far sentire sicuri e tutelati i cani è dei proprietari.