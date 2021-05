L’educatore cinofilo: quando serve, a chi serve e come deve lavorare

editato in: da

Una figura di riferimento molto importante per i proprietari di cane è l’educatore cinofilo.

A chi serve, quando serve, cosa fa e cosa non deve fare l’educatore però non è molto chiaro. E’ l’argomento di oggi, di cui ho parlato con Sara de Cristofaro, educatore e preparatore di cani allerta diabete.

Si tende a pensare che rivolgersi ad un educatore sia necessario solo se si hanno problemi con il proprio cane. E’ il primo mito da sfatare perché in realtà è utile rivolgersi all’educatore prima ancora di prendere il cane così da essere seguiti nella scelta del cane più adatto, sia in termini di razza sia di specifico individuo; è utile chiamarlo quando il cucciolo arriva a casa così da iniziare correttamente la vita insieme; ed è comunque utile confrontarsi con l’educatore in qualsiasi momento della vita del cane.

L’educatore aiuta a capire il proprio cane, aiuta nel suo inserimento in famiglia, e da consigli utili per la sua gestione pratica e in questo processo aiuta a impostare bene la relazione con l’animale e, così facendo, permette anche di prevenire lo svilupparsi di problemi che possono rendere difficile, a volte addirittura impossibile, la convivenza.

L’educatore aiuta nella lettura del cane durante lo sviluppo, durante l’inserimento in casa, durante le interazioni con gli altri cani, nelle interazioni con l’ambiente che lo circonda e/o in ambienti nuovi; insegna esercizi e giochi per aumentare competenze e comunicazione e spiega l’uso degli strumenti necessari per la vita del cane (ad esempio, il guinzaglio, il collare o la pettorina, il cappotto, la museruola, la lunghina, etc.); da consigli per la gestione quotidiana del cane e aiuta nell’affrontare possibili situazioni nuove; rileva eventuali comportamenti problematici o che potrebbero diventare tali e guida nella loro gestione; e poi, ovviamente, consiglia il lavoro necessario per migliorare situazioni di difficoltà. In alcuni casi problematici si fa aiutare anche dai propri cani, la cui presenza permette di creare nuove dinamiche e aiuta il cane che si vuole sostenere a sviluppare nuove competenze.

Ovviamente, rivolgersi all’esperto è opportuno, per non dire doveroso, se si hanno problemi con il cane e se si è fortunati è anche possibile che la difficoltà si trasformi in una occasione.

Un’altra idea è che l’educatore sia esclusiva di chi è alla prima esperienza di cane. In realtà non è così perché dalla fase della propria vita in cui lo si prende, a chi si è rispetto al passato, al tipo di cane che si prende, all’individuo cane che si sceglie, tutto fa sì che con ogni cane sia un ricominciare da capo. Tanti problemi emergono proprio perché, pur avendo avuto cani in passato, non si considera l’unicità di ogni esperienza.

Un altro aspetto fondamentale del ruolo dell’educatore è che guida e accompagna i proprietari ma non si sostituisce a loro: non esistono soluzioni ‘chiavi in mano’ per cui l’educatore, o presunto tale, ritira il cane dai suoi proprietari e lo restituisce dopo x giorni, o settimane, ‘educato’ o ‘addestrato’.

I problemi che nascono con i cani sono generalmente riconducibili a vita inadeguata che si fa vivere al cane, contesto inadeguato in cui lo si inserisce, proprietari inadeguati e/o comunicazione inadeguata tra umani e cane, per cui è evidente che per gestire e migliorare la situazione è necessario lavorare con i proprietari e anche quando i problemi sono riconducibili esclusivamente al cane, il proprietario ha comunque la responsabilità e il compito di imparare a gestirlo e di essere un sostegno solido per l’animale in difficoltà. Il ruolo dei proprietari è così importante che si può addirittura dire che l’educatore lavora con gli umani e poi anche con il cane.

Il primo incontro con l’educatore serve al professionista per capire chi è il cane, chi è il suo proprietario o la sua famiglia, conoscere la casa in cui vivono, gli ambienti che frequentano e le esigenze che hanno e i tempi del lavoro insieme variano, ogni situazione ha i suoi. Si può dire che il tempo è quello che serve ai proprietari per imparare a conoscere il loro cane, a comunicare correttamente con lui/lei, a leggere possibili difficoltà o problemi, ad applicare ciò che serve per migliorare situazioni di difficoltà.

Come lavora l’educatore serio, professionalmente preparato? Prima di tutto ha rispetto per il cane e al cuore del suo lavoro c’è la costruzione di un rapporto di fiducia con l’animale; spiega ai proprietari che ogni individuo cane e ogni razza ha le sue peculiarità e che sono le aspettative dei proprietari a doversi adeguare a chi è il cane e non viceversa. Il buon educatore sa e riconosce che ci sono diverse competenze e in caso di bisogno si rivolge anche ad altre figure specializzate. L’educatore non educa il cane al posto dei proprietari e non risolve problemi al loro posto; non può e non fa miracoli – ad esempio, se il cane o i proprietari non hanno le competenze necessarie per convivere serenamente o se i proprietari non vogliono o non possono cambiare le circostanze che causano le difficoltà e i problemi del cane.

Cosa non fa l’educatore serio e preparato? Non presenta soluzioni ‘chiavi in mano’; non propone, nè usa direttamente, metodi punitivi o strategie aggressive per gestire il cane; non introduce il cane in situazioni per lui/lei di grave difficoltà come strategia ‘educativa’; non punisce il cane come se la punizione fosse uno strumento educativo; non picchia mai il cane e non insegna ai proprietari come si picchia il cane; non parla di supremazia, di dominanza, di capo branco o alpha nel rapporto con il cane; non accoglie né accontenta richieste dei proprietari che creano malessere al cane o sono scorrette per quel particolare cane o per i cani in generale.

Si capisce da quanto scritto sopra che la scelta dell’educatore è delicatissima perchè se si finisce nelle mani sbagliate c’è il rischio enorme di rovinare il cane e menomare per sempre il profondo legame che naturalmente si svilupperebbe con lui/lei. Se non si è convinti della persona con cui ci si trova, si cambia – è molto importante infatti che l’educatore sia in sintonia sia con la famiglia sia con il cane – si ricomincia la ricerca e, con le condizioni viste prima, si chiede consiglio ad altri fino a che non si trova la persona con cui ci si trova bene.