Pielle era un gatto di strada, che è stato "adottato" dalla polizia locale di Loano: in breve tempo è diventato una star, tanto da essere eletto miglior web influencer

123RF Gatto bianco e nero sdraiato

Pielle era un gatto randagio, senza una casa e senza una famiglia. La sua vita è cambiata all’improvviso grazie all’incontro con gli agenti di polizia della città ligure di Loano.

“Cercavamo il suo padrone, abbiamo trovato un collega”, hanno scritto gli agenti che lo hanno adottato sui social. Da quando è diventato un gatto poliziotto, il dolce micetto dal manto bianco e nero è diventato molto popolare sui social e i contenuti che lo vedono protagonista sono diventati virali sui social.

Nel 2026, proprio grazie alla sua presenza online, il gatto della Polizia Locale di Loano e Finale Ligure ha vinto il premio per il miglior web influencer agli IVG Awards.

La storia di Pielle

Il 2 luglio 2026 gli agenti di polizia hanno trovato questo piccolo gattino bianco e nero solo tra le auto parcheggiate in Campo Cadorna, a Loano. I poliziotti hanno lanciato un appello, nella speranza di ritrovare il suo proprietario, ma nessuno si è mai presentato per riportarlo a casa.

Pielle stava così bene con quelle persone in divisa che lo avevano salvato da decidere di rimanere con loro per sempre. È stato lui a scegliere la sua famiglia e la sua casa, rimanendo come mascotte nella Centrale Operativa del Comando.

Il micetto trascorre le sue giornate tra i telefoni, le radio e i monitor degli uffici, tenendo compagnia agli operatori di turno e accogliendo i cittadini che si rivolgono alla Polizia. È uno dei gatti più affettuosi che si siano mai visti: adora farsi coccolare e anche mangiare, ma è sempre attento e presente per “compiere il suo dovere” insieme ai suoi colleghi.

Pielle è diventato un gatto poliziotto

Sul suo sito la Polizia Locale del Comune di Loano ha dedicato una pagina alla storia di Pielle, svelando che in breve tempo ha conquistato il cuore di tutti: il nome del gatto che ha reso felici tutti quanti a Loano è stato scelto a votazione dagli operatori della Centrale e il felino è diventato, scherzosamente, un vero e proprio agente a quattro zampe.

Il suo ruolo è quello di raccontare sui social, dal suo punto di vista, quello che succede ogni giorno nella Stazione di Polizia Locale. “Perché la Polizia Locale non è fatta solo di verbali e divieti, ma anche di presenza, ascolto e cura. E da oggi anche di un piccolo collega con baffi, zampette e molta voglia di comandare“, si legge sul sito e in un post su Instagram in cui il piccolo Pielle è stato presentato ufficialmente alla cittadinanza come nuovo agente.

Il gatto poliziotto è il miglior influencer

Pielle è diventato talmente popolare sui social da aver già conquistato un riconoscimento, quello di miglior web influencer. In occasione degli IVG Awards, infatti, ha ottenuto più di 2.500 voti, riuscendo a conquistare lo scettro di più amato online.

Fin dal primo giorno delle votazioni, il micetto ha ottenuto un ottimo riscontro, fino a imporsi nella categoria dedicata al web influencer e a conquistare anche il titolo di vincitore assoluto dei premi che vengono assegnati alle eccellenze del territorio di Savona e provincia.

Sono stati quindi i cittadini che lo seguono ogni giorno sui social a decretare il successo di Pielle, insieme alle altre realtà del territorio premiate nelle diverse categorie.